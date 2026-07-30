Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom pokazał sprzedaż gier. Zwolennicy pudełek nie będą zadowoleni

Maciej Petryszyn
2026/07/30 18:15
0
0

Raport finansowy Capcomu rzuca nowe światło na kwestię sprzedaży gier. I jest to światło miażdżące dla zwolenników wersji fizycznych.

Japończycy wykazują bowiem, iż ich gry w większości sprzedają się właśnie cyfrowo. W naprawdę znacznej większości.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Capcom wydaniami cyfrowymi stoi

W okresie od kwietnia do czerwca 2026 roku gry Capcomu, w tym Pragmata, w wersjach pudełkowych znalazły 1,6 miliona nabywców. Dla porównania w tym samym okresie rozeszło się aż 22,2 miliona kopii cyfrowych. Oznacza to, że aż 93,3% sprzedaży we wspomnianym kwartale odbyło się za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. A to prawdopodobnie wcale nie koniec, bo japoński gigant przewiduje, iż do marca 2027 roku, a więc do końca roku budżetowego, udział “cyfry” w sprzedażowych słupkach jeszcze się powiększy, dobijając do poziomu 95,4%. Dla zwolenników wydań fizycznych liczby te nie wyglądają najlepiej, ale...

GramTV przedstawia:

Jest pewien duży haczyk, jeżeli chodzi o te dane. Otóż Capcom przyznaje, że 60% z rzeczonych 22,2 milionów przypada na rynek PC. Tymczasem tam polityka firmy jest dość specyficzna. Bo i owszem – Japończycy wydają swoje gry w pudełkach, ale w mocno limitowanym nakładzie, a gdy ten się wyczerpie, nie jest już wznawiany. W efekcie gracze są de facto skazani na kupowanie wersji cyfrowych, bo zwyczajnie nie mają żadnej innej opcji. Warto też zwrócić uwagę, że wydawca jako cyfrowe zalicza również wydania na konsolę Nintendo Switch 2, chociaż te rozchodzą się w pudełkach, w których znajdziemy nie kardridż, a kartkę z kodem.

Na koniec ciekawostka – za 89,3% kwartalnej sprzedaży odpowiadają gry wydane już wcześniej. Te z uwagi m.in. na liczne promocje czy też obecność na wyprzedażach są łakomym kąskiem dla graczy. Inaczej sprawy mają się z nowymi produkcjami, których ceny nie dla wszystkich mogą być w momencie premiery zachęcające.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/capcom-expects-95-percent-of-its-game-sales-to-be-digital-in-the-next-year-and-its-pretty-much-already-there-thanks-largely-to-pc-gaming/

Tagi:

News
Capcom
sprzedaż gier
sprzedaż
wersja pudełkowa
wersja cyfrowa
wydanie fizyczne
sprzedaż cyfrowa
wersja fizyczna gry
wydanie pudełkowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112