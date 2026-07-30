Capcom pokazał sprzedaż gier. Zwolennicy pudełek nie będą zadowoleni

Japończycy wykazują bowiem, iż ich gry w większości sprzedają się właśnie cyfrowo. W naprawdę znacznej większości.

Capcom wydaniami cyfrowymi stoi

W okresie od kwietnia do czerwca 2026 roku gry Capcomu, w tym Pragmata, w wersjach pudełkowych znalazły 1,6 miliona nabywców. Dla porównania w tym samym okresie rozeszło się aż 22,2 miliona kopii cyfrowych. Oznacza to, że aż 93,3% sprzedaży we wspomnianym kwartale odbyło się za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. A to prawdopodobnie wcale nie koniec, bo japoński gigant przewiduje, iż do marca 2027 roku, a więc do końca roku budżetowego, udział “cyfry” w sprzedażowych słupkach jeszcze się powiększy, dobijając do poziomu 95,4%. Dla zwolenników wydań fizycznych liczby te nie wyglądają najlepiej, ale...