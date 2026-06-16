Gry na wyłączność dla XBOXA były tylko "teatrzykiem dla fanów"?

Od pewnego czasu XBOX coraz odważniej mówi o kwestii gier na wyłączność. Pytanie tylko, czy… zaraz się z tego podejścia nie wycofa.

Pojawiły się bowiem doniesienia, że sytuacja w obozie Zielonych może nie być tak kolorowa, jak się wydawało. Czy to koniec chwilowego exclusive’owego zrywu?

Zapowiedzi gier na wyłączność dla XBOXA były tylko fasadą?

Źródłem doniesień jest leaker o nicku SneakersSO. W poście, który opublikował w sieci, zapewnił on, że sytuacja finansowa Microsoftu jest tragiczna. Tragiczna na tyle, że jej następstwem może być porzucenie pomysłu, by przynajmniej niektóre gry wydawać wyłącznie na konsolę XBOX Series X/S, pomijając przy tym PlayStation 5. Według niego po tym, jak stery w firmie przejęła Asha Sharma, miał zapanować początkowy optymizm, który jednak szybko ustąpił miejsca brutalnej rzeczywistości.