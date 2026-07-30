Ubisoft rozdaje na PC aż 13 swoich hitów! Jest jednak pewien warunek

Ubisoft oraz XBOX ogłosiły niedawno zacieśnienie swojej współpracy. Niesie to za sobą kilka skutków, a jeden z nich może szczególnie ucieszyć graczy.

No bo kto nie lubi dostawać rzeczy darmo? A właśnie za darmo można zgarnąć teraz kilka ubisoftowych hitów.

Masz grę na XBOX-ie? Teraz możesz dostać ją też na PC

Wraz z poszerzeniem wspólnych działań Ubisoftu i XBOX-a pierwsza z firm ogłosiła, iż na PC rozdaje całkowicie za darmo aż 13 swoich hitowych produkcji. Na liście gier objętych akcją znajdziemy m.in. Avatar: Frontiers of Pandora , serie Prince of Persia i Far Cry czy też dwie odsłony cykli Rainbow Six i Assassin’s Creed. Jak to jednak w życiu bywa, jest pewien haczyk. Aby w ogóle móc dopisać którąś z pozycji do swojego PC-owego konta Ubisoft Connect, trzeba posiadać jej cyfrową wersję przeznaczoną na konsolę XBOX. To w oczywisty sposób zawęża grono tych, których będą mogli z promocji skorzystać, nadal jednak rozdawanie wersji na inne platformy bez żadnych dodatkowych kosztów jest rzeczą na tyle rzadką, że warto o niej wspomnieć i ją pochwalić.

Objęte akcją są takie gry, jak: