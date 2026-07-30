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Ubisoft rozdaje na PC aż 13 swoich hitów! Jest jednak pewien warunek

Maciej Petryszyn
2026/07/30 15:15
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Ubisoft oraz XBOX ogłosiły niedawno zacieśnienie swojej współpracy. Niesie to za sobą kilka skutków, a jeden z nich może szczególnie ucieszyć graczy.

No bo kto nie lubi dostawać rzeczy darmo? A właśnie za darmo można zgarnąć teraz kilka ubisoftowych hitów.

Assassin’s Creed Valhalla
Assassin’s Creed Valhalla

Masz grę na XBOX-ie? Teraz możesz dostać ją też na PC

Wraz z poszerzeniem wspólnych działań Ubisoftu i XBOX-a pierwsza z firm ogłosiła, iż na PC rozdaje całkowicie za darmo aż 13 swoich hitowych produkcji. Na liście gier objętych akcją znajdziemy m.in. Avatar: Frontiers of Pandora , serie Prince of Persia i Far Cry czy też dwie odsłony cykli Rainbow Six i Assassin’s Creed. Jak to jednak w życiu bywa, jest pewien haczyk. Aby w ogóle móc dopisać którąś z pozycji do swojego PC-owego konta Ubisoft Connect, trzeba posiadać jej cyfrową wersję przeznaczoną na konsolę XBOX. To w oczywisty sposób zawęża grono tych, których będą mogli z promocji skorzystać, nadal jednak rozdawanie wersji na inne platformy bez żadnych dodatkowych kosztów jest rzeczą na tyle rzadką, że warto o niej wspomnieć i ją pochwalić.

Objęte akcją są takie gry, jak:

GramTV przedstawia:

Co ważne, by załapać się na promocję, nie musieliście wcale posiadać XBOX-owej kopii już wcześniej. Akcja trwa bowiem do 4 sierpnia i każdy, kto do tego czasu, nabędzie swój konsolowych egzemplarz, również dostanie w gratisie kopię gry na PC. Na ten moment nie wiadomo, czy Ubisoft zamierza poszerzyć w przyszłości listę gier, które zaoferują taką możliwość lub czy może zdecyduje się uczynić tego typu opcję standardem. Tak czy inaczej, w czasach, gdy płyty zdają się powoli odchodzić do lamusa, możliwość kontynuowania rozgrywki na innej platformie zdecydowanie jest w cenie.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/07/27/ubisoft-xbox-pc/

Tagi:

PC
Ubisoft
za darmo
Xbox
Darmocha
wersja pecetowa
wersja PC
wersja konsolowa
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112