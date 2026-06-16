Czy XBOX naprawdę porzuca exclusive'y? Zieloni ucinają spekulacje

Jak wygląda kwestia gier na wyłączność na XBOXA? Niedawne plotki wymusiły na kierownictwie Zielonych szybką reakcję.

Internet obiegły bowiem doniesienia, jakoby gamingowy dział Microsoftu zamierzał wycofać się z exclusive’ów. Czy to prawda? XBOX dementuje doniesienia o rezygnacji z gier na wyłączność Przypomnijmy, że autorem wcześniejszych nieoficjalnych informacji był leaker o nicku SneakersSO. Według niego XBOX ma borykać się z potężnymi problemami finansowymi, przez co wydawanie gier z pominięciem PlayStation 5 jest praktycznie niemożliwe. Tymczasem wcześniejsze zapewnienia o tym, iż niektóre produkcje first party będą ukazywały się wyłącznie na XBOX Series X/S, miało być jedynie swoistą fasadą na potrzeby PR-u. Jednocześnie w obozie Zielonych miały rozpocząć się rozważania nad odpowiednim sposobem wycofania się z tych deklaracji. Teraz na temat tych rewelacji wypowiedział się Matthew Ball.

Chief Strategy Officer XBOXA kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom, zapewniając, że wszystkie one są fałszywe: Te plotki są nieprawdziwe. Gears of War: E-Day oraz Clockwork Revolution pozostaną grami na wyłączność. Nie ma i nie było żadnych rozmów na temat “odwrócenia kursu”. I tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu – gracze mogą nadal co roku oczekiwać od nas naszych flagowych tytułów ekskluzywnych.

GramTV przedstawia:

Wygląda zatem na to, że posiadacze PlayStation 5 nie mają co spodziewać się szansy na ogranie nowego Gears of War, chociaż jego port ma być rzekomo już gotowy. Podobnie sprawy mają się ze wspomnianym przez Balla Clockwork Revolution, czyli nowej produkcji legendarnego Briana Fargo. Na ten moment nie znamy innych gier, które miałyby ominąć PS5. Szczególnie że na platformę Sony trafią zarówno tegoroczne Halo: Campaign Evolved, jak i zaplanowane na przyszły rok Fable. Warto wspomnieć, że dopiero co Matt Booty, szef ds. zawartości w Microsoft, stwierdził, że każdy przypadek będzie w kwestii ekskluzywności rozpatrywany indywidualnie. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

