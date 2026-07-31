Asha Sharma przedstawia cztery priorytety Xboxa na najbliższy rok. Firma chce wrócić na ścieżkę wzrostu

CEO przedstawiła interesujący plan działania.

Szefowa Xboxa, Asha Sharma, przedstawiła strategię firmy na rok fiskalny 2027. W wewnętrznym memorandum, do którego dotarł serwis The Verge, CEO nakreśliła cztery kluczowe filary rozwoju marki. Ich realizacja ma pomóc Xboxowi odzyskać wzrost liczby graczy oraz poprawić wyniki finansowe po wyjątkowo trudnym okresie dla firmy. Cztery filary rozwoju Xboxa Nowa strategia została zaprezentowana zaledwie kilka tygodni po szeroko komentowanych zwolnieniach w strukturach Microsoft Gaming. W ramach restrukturyzacji pracę straciło około 1600 osób, a kolejne redukcje mają objąć podobną liczbę pracowników w ciągu najbliższego roku. Sharma tłumaczyła wcześniej, że branża gier znajduje się obecnie w trudnym momencie, a Xbox musi dostosować się do nowych realiów rynku.

Najważniejszym celem na nadchodzący rok fiskalny jest powrót do wzrostu liczby graczy oraz przychodów. Jednocześnie firma chce zwiększyć rentowność, zbliżając ją do średnich wyników osiąganych przez największych graczy w branży. Strategia Xboxa opiera się na czterech priorytetach określanych jako "Four C's": Core – wzmocnienie platformy Xbox, ze szczególnym naciskiem na konsole,

Content – rozwijanie największych marek i przekształcanie ich w globalne franczyzy,

Creation – uczynienie Minecrafta wiodącą platformą dla twórców,

Connection – dalsze rozwijanie światów i społeczności skupionych wokół najpopularniejszych marek Xboxa.

GramTV przedstawia:

Microsoft zamierza realizować strategię etapami. W pierwszej kolejności celem jest odzyskanie wzrostu jeszcze w roku fiskalnym 2027. W kolejnych latach – od FY28 – priorytety mają przełożyć się na wyraźny wzrost przychodów oraz większą wartość dla graczy. Najbardziej ambitne cele dotyczą jednak końca dekady. Do roku fiskalnego 2030 Xbox chce osiągnąć połowę swojego długoterminowego celu dotyczącego liczby codziennie aktywnych użytkowników, jednocześnie notując dwucyfrowy wzrost liczby graczy, większe zaangażowanie społeczności oraz marże należące do najlepszych w całej branży. Na razie trudno ocenić, czy przedstawiona strategia wystarczy, by odwrócić niekorzystny trend. XBOX ma tracić 150 dolarów na każdej sprzedanej konsoli. Nawet podwyżki mogą nie wystarczyć