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Xbox Game Pass na sierpień 2026. Microsoft ujawnił pierwsze gry, wśród nich wielkie premiery

Jakub Piwoński
2026/08/03 08:00
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Sierpień zapowiada się bardzo ciekawie dla abonentów Xbox Game Pass. Microsoft ujawnił pierwszą listę gier, które trafią do usługi w najbliższych tygodniach.

Microsoft rozpoczął odsłanianie sierpniowej oferty Xbox Game Pass. Wśród pierwszych potwierdzonych tytułów znalazły się zarówno gorące premiery, jak i powrót legendarnych klasyków. A to dopiero początek zapowiedzi – więcej ujawnią kolejne tygodnie. Już teraz jest jednak w czym wybierać.

Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Gry zmierzające do Xbox Game Pass w sierpniu 2026

Tak wygląda rozkład jazdy w Game Pass na najbliższe tygodnie:
  • 4 sierpnia – Beast of Reincarnation (Xbox Series X|S, PC, Cloud)
  • 4 sierpnia – Heretic & Hexen (konsole, PC, Cloud)
  • 6 sierpnia – Monsters Are Coming! (Xbox Series X|S, Cloud)
  • 13 sierpnia – Sandustry (PC)
  • 14 sierpnia – Grave Seasons (Xbox Series X|S, PC, Cloud)
  • 27 sierpnia – Resonance: A Plague Tale Legacy (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

Największą premierą pierwszej połowy miesiąca będzie Beast of Reincarnation, nowe RPG akcji studia Game Freak. Produkcja przeniesie graczy do postapokaliptycznej Japonii, gdzie wcielą się w wojowniczkę Emmę i jej wiernego wilczego towarzysza Koo. Twórcy zapowiadają wymagający system walki oraz rozbudowaną eksplorację świata.

Tego samego dnia do usługi trafi pakiet Heretic & Hexen, czyli odświeżone wersje dwóch kultowych fantasy FPS-ów z lat 90. To dobra okazja, by przypomnieć sobie jedne z najważniejszych produkcji studia Raven Software, które wyznaczały kierunek rozwoju strzelanek na długo przed erą Call of Duty. Kilka dni później katalog wzbogaci się o Monsters Are Coming! – dynamiczną grę akcji z elementami roguelike, stawiającą na szybkie starcia i stopniowe rozwijanie bohatera podczas kolejnych prób przetrwania.

GramTV przedstawia:

W połowie miesiąca zadebiutuje Sandustry, nietypowa gra survivalowa łącząca eksplorację, wydobywanie surowców oraz budowę własnej infrastruktury w proceduralnie generowanym świecie. Dzień później abonenci otrzymają Grave Seasons – produkcję, która miesza elementy symulatora życia i prowadzenia farmy z horrorem. Oprócz rozwijania gospodarstwa gracze będą musieli rozwikłać serię tajemniczych morderstw, a każda napotkana postać może skrywać mroczny sekret.

Na koniec miesiąca do Xbox Game Pass trafi Resonance: A Plague Tale Legacy. To kolejna odsłona cenionej serii, która tym razem zabierze graczy do wydarzeń rozgrywających się jeszcze przed historią Amicii i Hugo. Produkcja ma rozbudować uniwersum A Plague Tale, stawiając na filmową narrację, skradanie i przygodową eksplorację.

Źródło:https://www.purexbox.com/guides/xbox-game-pass-all-games-coming-soon-in-august-2026

Tagi:

News
abonament
Xbox Game Pass
Xbox
subskrypcja
Xbox Series X
Xbox Series S
Grave Seasons
Resonance: A Plague Tale Legacy
Beast of Reincarnation
Heretic & Hexen
Monsters Are Coming!
Sandustry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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