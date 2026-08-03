Xbox Game Pass na sierpień 2026. Microsoft ujawnił pierwsze gry, wśród nich wielkie premiery

Sierpień zapowiada się bardzo ciekawie dla abonentów Xbox Game Pass. Microsoft ujawnił pierwszą listę gier, które trafią do usługi w najbliższych tygodniach.

Microsoft rozpoczął odsłanianie sierpniowej oferty Xbox Game Pass. Wśród pierwszych potwierdzonych tytułów znalazły się zarówno gorące premiery, jak i powrót legendarnych klasyków. A to dopiero początek zapowiedzi – więcej ujawnią kolejne tygodnie. Już teraz jest jednak w czym wybierać.

Gry zmierzające do Xbox Game Pass w sierpniu 2026

Tak wygląda rozkład jazdy w Game Pass na najbliższe tygodnie:

4 sierpnia – Beast of Reincarnation (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

4 sierpnia – Heretic & Hexen (konsole, PC, Cloud)

6 sierpnia – Monsters Are Coming! (Xbox Series X|S, Cloud)

13 sierpnia – Sandustry (PC)

14 sierpnia – Grave Seasons (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

27 sierpnia – Resonance: A Plague Tale Legacy (Xbox Series X|S, PC, Cloud)