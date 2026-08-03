Xbox Game Pass na sierpień 2026. Microsoft ujawnił pierwsze gry, wśród nich wielkie premiery

Microsoft rozpoczął odsłanianie sierpniowej oferty Xbox Game Pass. Wśród pierwszych potwierdzonych tytułów znalazły się zarówno gorące premiery, jak i powrót legendarnych klasyków. A to dopiero początek zapowiedzi – więcej ujawnią kolejne tygodnie. Już teraz jest jednak w czym wybierać.
Gry zmierzające do Xbox Game Pass w sierpniu 2026
- 4 sierpnia – Beast of Reincarnation (Xbox Series X|S, PC, Cloud)
- 4 sierpnia – Heretic & Hexen (konsole, PC, Cloud)
- 6 sierpnia – Monsters Are Coming! (Xbox Series X|S, Cloud)
- 13 sierpnia – Sandustry (PC)
- 14 sierpnia – Grave Seasons (Xbox Series X|S, PC, Cloud)
- 27 sierpnia – Resonance: A Plague Tale Legacy (Xbox Series X|S, PC, Cloud)
Największą premierą pierwszej połowy miesiąca będzie Beast of Reincarnation, nowe RPG akcji studia Game Freak. Produkcja przeniesie graczy do postapokaliptycznej Japonii, gdzie wcielą się w wojowniczkę Emmę i jej wiernego wilczego towarzysza Koo. Twórcy zapowiadają wymagający system walki oraz rozbudowaną eksplorację świata.
Tego samego dnia do usługi trafi pakiet Heretic & Hexen, czyli odświeżone wersje dwóch kultowych fantasy FPS-ów z lat 90. To dobra okazja, by przypomnieć sobie jedne z najważniejszych produkcji studia Raven Software, które wyznaczały kierunek rozwoju strzelanek na długo przed erą Call of Duty. Kilka dni później katalog wzbogaci się o Monsters Are Coming! – dynamiczną grę akcji z elementami roguelike, stawiającą na szybkie starcia i stopniowe rozwijanie bohatera podczas kolejnych prób przetrwania.
GramTV przedstawia:
W połowie miesiąca zadebiutuje Sandustry, nietypowa gra survivalowa łącząca eksplorację, wydobywanie surowców oraz budowę własnej infrastruktury w proceduralnie generowanym świecie. Dzień później abonenci otrzymają Grave Seasons – produkcję, która miesza elementy symulatora życia i prowadzenia farmy z horrorem. Oprócz rozwijania gospodarstwa gracze będą musieli rozwikłać serię tajemniczych morderstw, a każda napotkana postać może skrywać mroczny sekret.
Na koniec miesiąca do Xbox Game Pass trafi Resonance: A Plague Tale Legacy. To kolejna odsłona cenionej serii, która tym razem zabierze graczy do wydarzeń rozgrywających się jeszcze przed historią Amicii i Hugo. Produkcja ma rozbudować uniwersum A Plague Tale, stawiając na filmową narrację, skradanie i przygodową eksplorację.
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