Fable może być ostatnią dużą premierą Xbox Game Pass w dniu debiutu

Według nowych doniesień Microsoft może rozważać odejście od strategii udostępniania największych gier Xbox Game Studios w usłudze Game Pass już w dniu premiery. Jednym z ostatnich takich tytułów miałoby być Fable.

Game Pass pod presją

Jak informuje Paul Tassi z magazynu Forbes, model premier "day one" w Game Pass może przestać być opłacalny dla Microsoftu. Głównym problemem ma być fakt, że wielu graczy posiadających abonament nie kupuje gier osobno w pełnej cenie, ponieważ mogą zagrać w nie od razu w ramach subskrypcji. W efekcie sprzedaż największych produkcji ma być niższa, co staje się coraz większym wyzwaniem w obliczu słabszych wyników finansowych Xboxa. Według raportu rozwój Game Pass również wyhamował, co ogranicza korzyści płynące z obecnego modelu biznesowego.