Fable może być ostatnią dużą premierą Xbox Game Pass w dniu debiutu

Według nowych doniesień Microsoft może rozważać odejście od strategii udostępniania największych gier Xbox Game Studios w usłudze Game Pass już w dniu premiery. Jednym z ostatnich takich tytułów miałoby być Fable.
Game Pass pod presją
Jak informuje Paul Tassi z magazynu Forbes, model premier "day one" w Game Pass może przestać być opłacalny dla Microsoftu. Głównym problemem ma być fakt, że wielu graczy posiadających abonament nie kupuje gier osobno w pełnej cenie, ponieważ mogą zagrać w nie od razu w ramach subskrypcji. W efekcie sprzedaż największych produkcji ma być niższa, co staje się coraz większym wyzwaniem w obliczu słabszych wyników finansowych Xboxa. Według raportu rozwój Game Pass również wyhamował, co ogranicza korzyści płynące z obecnego modelu biznesowego.
Źródła sugerują, że Fable może okazać się ostatnią wysokobudżetową produkcją udostępnioną w Game Pass już w dniu premiery. Dodatkowym wyzwaniem ma być planowana premiera gry również na PlayStation 5, która według doniesień zbiegnie się z debiutem God of War: Laufey. Taka konkurencja mogłaby utrudnić osiągnięcie wysokiej sprzedaży, zwłaszcza jeśli większość użytkowników Xboxa zagra w Fable poprzez abonament.
GramTV przedstawia:
Jeśli informacje się potwierdzą, Microsoft mógłby zacząć traktować Game Pass inaczej niż dotychczas, rezygnując z premier największych gier w dniu debiutu na rzecz późniejszego dodawania ich do usługi. Taki model mógłby zwiększyć sprzedaż nowych produkcji, ale jednocześnie wymagałby skuteczniejszego konkurowania z innymi wydawcami, którzy sprzedają swoje największe tytuły w tradycyjny sposób.
Microsoft nie potwierdził żadnych zmian dotyczących strategii premier w Game Pass – są to na razie plotki i przewidywania. Jeśli jednak Xbox rzeczywiście zdecyduje się odejść od modelu premier "day one", byłaby to jedna z największych zmian w historii Game Pass – usługi, która od lat stanowiła jeden z najważniejszych elementów ekosystemu Xbox.
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