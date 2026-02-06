Wyciekł nowy kontroler Xbox. Może zmienić sposób grania w chmurze

Gracze mogą szykować się na nowy kontroler Xbox, który według przecieków wprowadzi łączność Wi-Fi. Choć obecna generacja konsol powoli dobiega końca, dokładny wygląd i data premiery następnej generacji wciąż pozostają tajemnicą. Insiderzy sugerują jednak, że sprzęt trafi do graczy już w 2026 roku, zanim oficjalne ogłoszenia Microsoftu ujawnią wszystkie szczegóły.

Ten kontroler może zmienić sposób grania w chmurze

Poprzednie kontrolery Xbox, w tym Elite Series 2 i standardowe pady Series X/S, łączyły się z konsolą wyłącznie przez Bluetooth lub przewód. Wymagało to pośrednictwa urządzeń i mogło generować niewielkie opóźnienia. Nowy kontroler z Wi-Fi ma połączyć się bezpośrednio z Xbox Cloud Gaming, eliminując dodatkowe punkty połączenia i potencjalnie redukując input lag. To oznacza bardziej płynną rozgrywkę, zwłaszcza przy korzystaniu z gier w chmurze. Dzięki temu Microsoft może zachęcić graczy do korzystania z platformy streamingowej Xbox Cloud Gaming.