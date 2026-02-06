Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekł nowy kontroler Xbox. Może zmienić sposób grania w chmurze

Jakub Piwoński
2026/02/06 18:30
0
0

Microsoft najwyraźniej dalej rozwija strumieniowe granie.

Gracze mogą szykować się na nowy kontroler Xbox, który według przecieków wprowadzi łączność Wi-Fi. Choć obecna generacja konsol powoli dobiega końca, dokładny wygląd i data premiery następnej generacji wciąż pozostają tajemnicą. Insiderzy sugerują jednak, że sprzęt trafi do graczy już w 2026 roku, zanim oficjalne ogłoszenia Microsoftu ujawnią wszystkie szczegóły.

Xbox
Xbox

Ten kontroler może zmienić sposób grania w chmurze

Poprzednie kontrolery Xbox, w tym Elite Series 2 i standardowe pady Series X/S, łączyły się z konsolą wyłącznie przez Bluetooth lub przewód. Wymagało to pośrednictwa urządzeń i mogło generować niewielkie opóźnienia. Nowy kontroler z Wi-Fi ma połączyć się bezpośrednio z Xbox Cloud Gaming, eliminując dodatkowe punkty połączenia i potencjalnie redukując input lag. To oznacza bardziej płynną rozgrywkę, zwłaszcza przy korzystaniu z gier w chmurze. Dzięki temu Microsoft może zachęcić graczy do korzystania z platformy streamingowej Xbox Cloud Gaming.

GramTV przedstawia:

Poza nowym kontrolerem w 2026 roku fani marki mogą liczyć na kolejne duże premiery, w tym nowe odsłony Fable, Gears of War, Halo i Forza, a także świętowanie 25-lecia Xboxa. Choć pełna nowa generacja konsol nie została jeszcze zapowiedziana, nowy kontroler może być pierwszym krokiem w kierunku sprzętowego odświeżenia i wprowadzenia nowej jakości. Na pewno jednak pojawienie się tego kontrolera stanowi kolejny krok ku wzmocnieniu możliwości grania w chmurze - usługi będącej priorytetem Microsoft.

Xbox
Xbox

Źródło:https://gamerant.com/new-xbox-controller-leaks-2026/

Tagi:

News
Microsoft
kontroler
pad
streaming
online
Xbox
pady
granie w chmurze
Xbox Cloud Gaming
kontroler do gier
Wi-Fi
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112