Disney bierze się za bestsellerowe fantasy. Projekt nabiera rozpędu i zyskuje nowych twórców

Nadchodzi prawdziwa serialowa ofensywa dla fanów fantasy.

Platforma Disney+ przyspiesza prace nad aktorskim serialem na podstawie cyklu fantasy Dziedzictwo. Jeszcze w 2022 roku platforma przejęła prawa do marki, a teraz poinformowano, że produkcja serialu Eragon weszła w kolejny etap rozwoju, a do zespołu kreatywnego dołączyli doświadczeni twórcy telewizyjni. Nowymi współshowrunnerami zostali Todd Harthan oraz Todd Helbing. Harthan pełni także funkcję współtwórcy projektu razem z autorem książkowego pierwowzoru, Christopherem Paolinim. Obaj wraz z pisarzem będą producentami wykonawczymi. Eragon – Disney+ przyspiesza pracę nad serialem fantasy Do grona producentów wykonawczych dołączył również Marc Webb, znany reżyser filmowy i serialowy. Funkcję tę obejmą także Rachel Moore oraz Bert Salke działający poprzez Co Lab 21. Za produkcję odpowiada studio 20th Television, które wcześniej zabezpieczyło prawa do całej serii powieści The Inheritance Cycle. Serial wciąż znajduje się w fazie rozwoju.

Oficjalny opis fabuły przedstawia historię młodego bohatera, którego los wybiera na pierwszego Jeźdźca Smoka od ponad wieku. Chłopak musi stworzyć nierozerwalną więź ze swoim smokiem, opanować pradawną magię i stanąć przeciwko szalonemu królowi odpowiedzialnemu za upadek Jeźdźców.

Todd Harthan obecnie pracuje jako showrunner popularnego serialu Genialna Morgan. Wcześniej stworzył dramat Rosewood i brał udział w produkcji takich tytułów jak Świry, Miasto gniewu, Dominion, czy Rezydenci. Todd Helbing współtworzył serial Superman i Lois, a także był showrunnerem produkcji The Flash. Twórca rozwija obecnie projekt Mech Cadets dla Disney+. Marc Webb zasłynął jako reżyser filmu 500 dni miłości oraz dwóch części Niesamowitego Spider-Mana. Odpowiadał także za film Obdarowani oraz pracował przy serialach Crazy Ex Girlfriend, Limitless i The Office. Eragon to pierwszy tom czteroczęściowego cyklu powieści Christophera Paoliniego. Łączna sprzedaż książek przekroczyła 40 milionów egzemplarzy na całym świecie. Historia była już adaptowana w 2006 roku w formie filmu kinowego, który spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków mimo solidnych wyników finansowych. W 2021 roku fani rozpoczęli akcję w mediach społecznościowych, domagając się nowej adaptacji w formie serialu, co ostatecznie doprowadziło do powstania projektu rozwijanego obecnie przez Disney+.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.