Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z fenomenalną ofertą na luty. Czeskie RPG, Avatar i wiele więcej

Mikołaj Ciesielski
2026/02/03 17:50
0
0

Microsoft przygotował naprawdę świetny zestaw gier.

Kilka dni temu do biblioteki Xbox Game Pass dodano Warhammer 40,000: Space Marine 2. Dzisiaj natomiast producent konsol Xbox ujawnił, jakie gry wzbogacą wspomnianą usługę w pierwszej połowie lutego 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami w najbliższych dniach w ręce abonentów Microsoftu trafi kilka głośnych tytułów, w tym m.in. hit Warhorse Studios oraz przeżywającą drugą młodość produkcja Ubisoftu.

Kingdom Come: Deliverance trafi wkrótce w ręce abonentów Xbox Game Pass
Kingdom Come: Deliverance trafi wkrótce w ręce abonentów Xbox Game Pass

Zgodnie z zapowiedziami już 13 lutego 2026 roku abonenci Microsoftu otrzymają dostęp do kolejnej gry na premierę. Mowa tutaj oczywiście o High on Life 2 – kontynuacji humorystycznego FPS-a, który swego czasu podbił usługę amerykańskiej firmy. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

GramTV przedstawia:

Już 13 lutego 2026 roku w ręce subskrybentów producenta konsol Xbox trafi również Kingdom Come: Deliverance. Kilka dni później, bo 17 lutego 2026 roku, wspomniana usługa zostanie natomiast wzbogacona o Avatar: Frontiers of Pandora. To jednak nie koniec wartych uwagi tytułów, dlatego rzućcie okiem na pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę lutego 2026 roku, którą znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na luty 2026

  • dostępne od dzisiaj Final Fantasy II (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • dostępne od dzisiajLike A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • od 5 lutegoMadden NFL 26 (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 5 lutegoPaw Patrol Rescue Wheels: Championship (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • od 10 lutegoRelooted (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 12 lutego BlazBlue Entropy Effect X (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 12 lutego Roadside Research (Game Preview) (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 12 lutegoStarsand Island (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 13 lutegoHigh on Life 2 (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 13 lutegoKingdom Come Deliverance (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • od 17 lutegoAvatar: Frontiers of Pandora (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • od 17 lutegoAvowed (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Premium
Oferta Xbox Game Pass na luty 2026
Oferta Xbox Game Pass na luty 2026
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/02/03/xbox-game-pass-february-2026-wave-1/

Tagi:

News
PC
Microsoft
Xbox One
oferta
Kingdom Come: Deliverance
abonament
Xbox Game Pass
usługa
subskrypcja
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
Avatar: Frontiers of Pandora
PC Game Pass
Game Pass
nowe gry
High On Life 2
Xbox Game Pass Premium
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112