Xbox Game Pass z fenomenalną ofertą na luty. Czeskie RPG, Avatar i wiele więcej

Microsoft przygotował naprawdę świetny zestaw gier.

Kilka dni temu do biblioteki Xbox Game Pass dodano Warhammer 40,000: Space Marine 2. Dzisiaj natomiast producent konsol Xbox ujawnił, jakie gry wzbogacą wspomnianą usługę w pierwszej połowie lutego 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami w najbliższych dniach w ręce abonentów Microsoftu trafi kilka głośnych tytułów, w tym m.in. hit Warhorse Studios oraz przeżywającą drugą młodość produkcja Ubisoftu.

Zgodnie z zapowiedziami już 13 lutego 2026 roku abonenci Microsoftu otrzymają dostęp do kolejnej gry na premierę. Mowa tutaj oczywiście o High on Life 2 – kontynuacji humorystycznego FPS-a, który swego czasu podbił usługę amerykańskiej firmy. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

Już 13 lutego 2026 roku w ręce subskrybentów producenta konsol Xbox trafi również Kingdom Come: Deliverance. Kilka dni później, bo 17 lutego 2026 roku, wspomniana usługa zostanie natomiast wzbogacona o Avatar: Frontiers of Pandora. To jednak nie koniec wartych uwagi tytułów, dlatego rzućcie okiem na pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę lutego 2026 roku, którą znajdziecie poniżej. Xbox Game Pass – oferta na luty 2026 dostępne od dzisiaj – Final Fantasy II (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass dostępne od dzisiaj – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass od 5 lutego – Madden NFL 26 (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 5 lutego – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass od 10 lutego – Relooted (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 12 lutego – BlazBlue Entropy Effect X (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 12 lutego – Roadside Research (Game Preview) (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (Game Preview) (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 12 lutego – Starsand Island (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 13 lutego – High on Life 2 (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 13 lutego – Kingdom Come Deliverance (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass od 17 lutego – Avatar: Frontiers of Pandora (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass od 17 lutego – Avowed (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Premium

