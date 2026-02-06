Sherlock Holmes jakiego nie znacie. Pierwszy zwiastun nowego awanturniczego serialu Amazona

Prime Video zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Młody Sherlock, czyli nowej produkcji, za którą odpowiada Guy Ritchie. Produkcja skupiona będzie na młodości najsłynniejszego detektywa literatury. Za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowiada Ritchie, twórca kinowych przygód Sherlocka Holmesa, natomiast w główną rolę wciela się Hero Fiennes Tiffin. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Młody Sherlock – pierwszy zwiastun nowego serialu Guya Ritchiego dla Amazona

Serial opowie historię, zanim Sherlock Holmes stał się legendą Baker Street. Twórcy pokażą młodego, charyzmatycznego i buntowniczego bohatera, który dopiero zaczyna budować swoją reputację. Punktem wyjścia historii jest spotkanie z Jamesem Moriartym oraz śledztwo w sprawie morderstwa, które stawia wolność Sherlocka pod znakiem zapytania. Z pozoru pojedyncza sprawa szybko przeradza się w rozległą intrygę o międzynarodowej skali, prowadząc bohatera przez kolejne tajemnice i wydarzenia, które na zawsze ukształtują jego przyszłość.