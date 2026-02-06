Zaloguj się lub Zarejestruj

Sherlock Holmes jakiego nie znacie. Pierwszy zwiastun nowego awanturniczego serialu Amazona

Radosław Krajewski
2026/02/06 08:00
Za serial odpowiada Guy Ritchie, twórca Dżentelmenów.

Prime Video zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Młody Sherlock, czyli nowej produkcji, za którą odpowiada Guy Ritchie. Produkcja skupiona będzie na młodości najsłynniejszego detektywa literatury. Za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowiada Ritchie, twórca kinowych przygód Sherlocka Holmesa, natomiast w główną rolę wciela się Hero Fiennes Tiffin. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Młody Sherlock
Młody Sherlock

Młody Sherlock – pierwszy zwiastun nowego serialu Guya Ritchiego dla Amazona

Serial opowie historię, zanim Sherlock Holmes stał się legendą Baker Street. Twórcy pokażą młodego, charyzmatycznego i buntowniczego bohatera, który dopiero zaczyna budować swoją reputację. Punktem wyjścia historii jest spotkanie z Jamesem Moriartym oraz śledztwo w sprawie morderstwa, które stawia wolność Sherlocka pod znakiem zapytania. Z pozoru pojedyncza sprawa szybko przeradza się w rozległą intrygę o międzynarodowej skali, prowadząc bohatera przez kolejne tajemnice i wydarzenia, które na zawsze ukształtują jego przyszłość.

Akcja rozgrywa się głównie w wiktoriańskiej Anglii, lecz twórcy zapowiadają znacznie szerszy zasięg fabuły. Serial ma pokazać narodziny legendy i drogę, która doprowadzi Sherlocka do pozycji najwybitniejszego detektywa swoich czasów.

W obsadzie znaleźli się również: Dónal Finn jako James Moriarty, a także Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons i Colin Firth.

GramTV przedstawia:

Za stworzenie serialu odpowiada Matthew Parkhill, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. W produkcję zaangażowani są również Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton oraz Colin Wilson, a współproducentami wykonawczymi zostali Harriet Creelman i Steve Thompson.

Premierę serialu Młody Sherlock wyznaczono na 4 marca na platformie Prime Video.

