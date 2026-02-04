Zaloguj się lub Zarejestruj

Powraca jeden z najlepszych seriali science fiction. Zwiastun ujawnia datę premiery

Radosław Krajewski
2026/02/04 18:10
0
0

Uwielbiana przez fanów produkcja już wkrótce powróci z nowymi odcinkami.

Poznaliśmy oficjalną datę premiery czwartego sezonu Stamtąd. Hitowy horror science fiction po niemal dwuletniej przerwie powróci z nowymi odcinkami już za kilka miesięcy. Platforma MGM+ zaprezentowała pierwszy zwiastun czwartego sezonu, który ujawnia, że Stamtąd wróci już 19 kwietnia. Zapowiedź nowych odcinków serialu zobaczycie poniżej.

Stamtąd
Stamtąd

Stamtąd – zwiastun i data premiery czwartego sezonu

O wiosennej dacie premiery mogliśmy już wcześniej usłyszeć za sprawą Cataliny Sandino Moreno, która wciela się w Tabithę. Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że serial prawdopodobnie powróci w marcu lub kwietniu. Gwiazda Stamtąd nie pomyliła się, a teraz otrzymaliśmy tego potwierdzenie.

Stamtąd opowiada historię mieszkańców małego miasteczka, którzy zostali uwięzieni w jego wnętrzu, nie mogąc w żaden sposób wydostać się tej pułapki. Nocą miasto zostaje opanowane przez potwory, które nie cofną się przed niczym, aby zabić kolejne ofiary. W drugim sezonie bohaterowie odkryli kolejne sekrety dotyczące przerażających początków miasteczka, które mogą pomóc im w ucieczce.

GramTV przedstawia:

Twórcą serialu jest John Griffin, który wcześniej pracował nad remakiem Strefy mroku z 2019 roku oraz filmem Krater dla Disney+. W obsadzie znaleźli się: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Hannah Cheramy, Simon Webster, Avery Konrad, Paul Zinno, Elizabeth Moy, Deborah Grover, Angela Moore, Kaelen Ohm, A.J. Simmons, Nathan D. Simmons, Robert Joy oraz Samantha Brown.

Warto przypomnieć, że dotychczasowe trzy sezonu Stamtąd dostępne są do obejrzenia na platformie HBO Max.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
horror
serial
science fiction
streaming
HBO
HBO Max
sci-fi
MGM
Stamtąd
MGM+
From
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112