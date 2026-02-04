Powraca jeden z najlepszych seriali science fiction. Zwiastun ujawnia datę premiery

Uwielbiana przez fanów produkcja już wkrótce powróci z nowymi odcinkami.
Poznaliśmy oficjalną datę premiery czwartego sezonu Stamtąd. Hitowy horror science fiction po niemal dwuletniej przerwie powróci z nowymi odcinkami już za kilka miesięcy. Platforma MGM+ zaprezentowała pierwszy zwiastun czwartego sezonu, który ujawnia, że Stamtąd wróci już 19 kwietnia. Zapowiedź nowych odcinków serialu zobaczycie poniżej.
Stamtąd – zwiastun i data premiery czwartego sezonu
Stamtąd opowiada historię mieszkańców małego miasteczka, którzy zostali uwięzieni w jego wnętrzu, nie mogąc w żaden sposób wydostać się tej pułapki. Nocą miasto zostaje opanowane przez potwory, które nie cofną się przed niczym, aby zabić kolejne ofiary. W drugim sezonie bohaterowie odkryli kolejne sekrety dotyczące przerażających początków miasteczka, które mogą pomóc im w ucieczce.
GramTV przedstawia:
Twórcą serialu jest John Griffin, który wcześniej pracował nad remakiem Strefy mroku z 2019 roku oraz filmem Krater dla Disney+. W obsadzie znaleźli się: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Hannah Cheramy, Simon Webster, Avery Konrad, Paul Zinno, Elizabeth Moy, Deborah Grover, Angela Moore, Kaelen Ohm, A.J. Simmons, Nathan D. Simmons, Robert Joy oraz Samantha Brown.
Warto przypomnieć, że dotychczasowe trzy sezonu Stamtąd dostępne są do obejrzenia na platformie HBO Max.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!