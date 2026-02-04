Powraca jeden z najlepszych seriali science fiction. Zwiastun ujawnia datę premiery

Poznaliśmy oficjalną datę premiery czwartego sezonu Stamtąd. Hitowy horror science fiction po niemal dwuletniej przerwie powróci z nowymi odcinkami już za kilka miesięcy. Platforma MGM+ zaprezentowała pierwszy zwiastun czwartego sezonu, który ujawnia, że Stamtąd wróci już 19 kwietnia. Zapowiedź nowych odcinków serialu zobaczycie poniżej.

Stamtąd – zwiastun i data premiery czwartego sezonu

O wiosennej dacie premiery mogliśmy już wcześniej usłyszeć za sprawą Cataliny Sandino Moreno, która wciela się w Tabithę. Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że serial prawdopodobnie powróci w marcu lub kwietniu. Gwiazda Stamtąd nie pomyliła się, a teraz otrzymaliśmy tego potwierdzenie.