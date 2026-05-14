Xbox nagrodzi największych łowców osiągnięć. Nowa aktualizacja dodaje specjalne odznaki

Im wyższy wynik, tym bardziej prestiżowa odznaka pojawi się przy profilu gracza. Aktualnie najwyższy dostępny poziom kończy się na 5 milionach Gamerscore, choć społeczność już spekuluje, że w przyszłości Microsoft rozszerzy system nawet do 10 milionów punktów. Nowe odznaczenia mają przede wszystkim ułatwić chwalenie się swoimi osiągnięciami i wyróżnić najbardziej aktywnych łowców trofeów. To niewielka zmiana, ale wielu graczy od dawna prosiło o bardziej widoczne elementy pokazujące progres konta.
Gracze będą teraz zdobywać nowe odznaki na różnych poziomach, które odzwierciedlają ich łączny wynik Gamerscore, co stanowi nowy sposób na zaprezentowanie swojej przygody z konsolą Xbox. Odznaki te pojawiają się w profilu użytkownika oraz w Przewodniku, dzięki czemu historię osiągnięć można łatwo przejrzeć jednym spojrzeniem.
Wraz ze wzrostem łącznego wyniku Gamerscore odznaka ewoluuje wraz z graczem, odzwierciedlając każdy kamień milowy na tej drodze.
Aktualizacja pasuje też do ostatniego odświeżania marki Xbox. W ostatnich miesiącach firma wprowadziła między innymi nową animację startową konsol oraz kontynuuje rozwój kolejnych projektów. Nie zapominajmy także o Project Helix oraz Project Saluki — dwóch nieoficjalnych inicjatywach, które mają być częścią dalszego rozwoju ekosystemu Xbox i usługi Game Pass.
Na ten moment odznaki Gamerscore dostępne są wyłącznie dla uczestników programu Xbox Insider. Microsoft nie podał jeszcze dokładnej daty premiery aktualizacji dla wszystkich użytkowników, ale według doniesień funkcja ma pojawić się globalnie już w najbliższych tygodniach. Mimo wszystko, fani zbierania statuetek zdecydowanie mają na co czekać.
