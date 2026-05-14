Xbox nagrodzi największych łowców osiągnięć. Nowa aktualizacja dodaje specjalne odznaki

Nowość trafiła już do programu Xbox Insider i pozwala wyróżnić użytkowników na podstawie ich całkowitego wyniku Gamerscore. Xbox przydziela teraz specjalne odznaki odpowiadające konkretnym progom punktowym zdobywanym za achievementy.

Xbox – nowa funkcja dla fanów osiągnięć

Im wyższy wynik, tym bardziej prestiżowa odznaka pojawi się przy profilu gracza. Aktualnie najwyższy dostępny poziom kończy się na 5 milionach Gamerscore, choć społeczność już spekuluje, że w przyszłości Microsoft rozszerzy system nawet do 10 milionów punktów. Nowe odznaczenia mają przede wszystkim ułatwić chwalenie się swoimi osiągnięciami i wyróżnić najbardziej aktywnych łowców trofeów. To niewielka zmiana, ale wielu graczy od dawna prosiło o bardziej widoczne elementy pokazujące progres konta.