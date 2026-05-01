Xbox szykuje nową konsolę. Poznajcie Project Helix

Firma zaczyna budować hype wokół następcy Series X/S.

Xbox oficjalnie zapowiedział nowe wydarzenie, które może rzucić więcej światła na przyszłość marki. Już 7 maja odbędzie się cyfrowa prezentacja, podczas której mamy poznać szczegóły dotyczące nowej konsoli o nazwie kodowej Project Helix. Nowa konsola Xbox zostanie oficjalnie zapowiedziana Stream zostanie wyemitowany na oficjalnym kanale Xboxa i rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu pacyficznego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Jason Ronald oraz Chris Charla, którzy mają przybliżyć kierunek rozwoju platformy i zaprezentować pierwsze konkrety dotyczące nowego sprzętu.

Project Helix to następca konsol Xbox Series X/S, choć na razie wiemy o nim stosunkowo niewiele. Microsoft zdążył już jednak zdementować jedną z ważniejszych plotek — nowy sprzęt nie będzie tworzony we współpracy z zewnętrznymi firmami, lecz powstaje wewnętrznie jako pełnoprawna konsola first-party. Wydarzenie ma skupić się nie tylko na samym sprzęcie, ale także na narzędziach dla deweloperów, zmianach w ekosystemie oraz podsumowaniu ostatnich ogłoszeń z GDC. Nie wiadomo jednak, jak dużą część prezentacji zajmie sam Project Helix. Z przecieków i wypowiedzi przedstawicieli firmy wynika, że nowa konsola może łączyć światy Xboxa i PC — co oznaczałoby dostęp do znacznie szerszej biblioteki gier. To kierunek, który może wyróżnić sprzęt na tle poprzedniej generacji, szczególnie że Xbox Series X i Xbox Series S nie osiągnęły tak dużego sukcesu, jak oczekiwano.

GramTV przedstawia:

Microsoft stoi więc przed sporym wyzwaniem. Marka Xbox w ostatnich latach zmagała się z problemami wizerunkowymi i niejednoznaczną strategią, a dodatkowo pojawiają się obawy o potencjalnie wysoką cenę nowego sprzętu, m.in. ze względu na rosnące koszty komponentów. Project Helix to więc początek nowego rozdziału dla Xboxa. Czy firma odzyska zaufanie graczy? Pierwsze odpowiedzi poznamy już 7 maja.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










