Double Fine boi się zmian w Xboksie. Pracownicy biorą sprawy w swoje ręce

Przemiany, w których trakcie znajduje się obecnie rynek game devu, skłaniają twórców do ruchów. Takich jak w omawianym przypadku.
Pracownicy coraz częściej boją się utraty pracy. Wpływ na to ma m.in. popularyzacja generatywnej sztucznej inteligencji.
Double Fine zakłada związek zawodowy
Tym razem stosowne kroki postanowiło podjąć studio Double Fine, znane z takich gier jak Psychonauts, Brutal Legend czy też Keeper. Ekipa Tim Schafer 7 maja złożyło do Krajowej Rady ds. Relacji Pracowniczych wniosek o utworzenie związku zawodowego. Ten zrzeszać ma pracowników zarówno pełnoetatowych, jak działających w niepełnym wymiarze czasu – w sumie będą to 42 osoby. Wsparcie całego procesu zapewnia organizacja Communications Workers of America. Jest to jeden z najbardziej wpływowych związków zawodowych na terenie Stanów Zjednoczonych, który reprezentuje około 700 tysięcy pracowników.
W oświadczeniu, które CWA przesłało do redakcji Aftermath, możemy wyczytać:
7 maja pracownicy należącego do Microsoftu studia Double Fine Productions ogłosili decyzję o powołaniu związku zawodowego w ramach struktur CWA, aby zachować i rozszerzyć zobowiązania studia wobec doskonałości kreatywnej, różnorodności i inkluzywności oraz jakości życia pracowników. Równolegle z prośbą o dobrowolne uznanie przez firmę, pracownicy złożyli również wniosek o przeprowadzenie wyborów do Krajowej Rady ds. Relacji Pracowniczych w celu zapewnienia sobie reprezentacji związkowej. Doceniamy fakt, że Microsoft przyjął neutralne podejście i zgodził się w żaden sposób nie ingerować w prawa pracowników do organizowania się w związki zawodowe.
Double Fine zostało przejęte przez Microsoft jeszcze w 2019 roku, ale dotychczas miało mimo wszystko charakter studia względnie niezależnego. Niemniej Tim Schafer i ekipa z reguły dostarczają raczej mniejsze produkcje, nierzadko zachwycające pod względem rozgrywki czy stylistyki, ale nie mające szans, by wzbić się na szczyt korporacyjnej listy sprzedaży. Z tego też powodu, gdy we władzach Xboxa doszło do zmian, a Phil Spencer, który stał za przejęciem Double Fine, ustąpił miejsca Ashy Sharmie, pojawiły się obawy o przyszłość studia z San Francisco.
Pomóc w przynajmniej częściowym ich rozwianiu ma właśnie powstanie związku zawodowego. Co ciekawe, wspomniane przez CWA “neutralne podejście” Microsoftu to nie pierwszyzna. Warto zaznaczyć, że wcześniej uzwiązkowiły się również inne ekipy wchodzące w skład MS – Blizzard Entertainment, Raven Software czy też ZeniMax Online Studios.
