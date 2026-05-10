Double Fine boi się zmian w Xboksie. Pracownicy biorą sprawy w swoje ręce

Tym razem stosowne kroki postanowiło podjąć studio Double Fine, znane z takich gier jak Psychonauts, Brutal Legend czy też Keeper. Ekipa Tim Schafer 7 maja złożyło do Krajowej Rady ds. Relacji Pracowniczych wniosek o utworzenie związku zawodowego. Ten zrzeszać ma pracowników zarówno pełnoetatowych, jak działających w niepełnym wymiarze czasu – w sumie będą to 42 osoby . Wsparcie całego procesu zapewnia organizacja Communications Workers of America. Jest to jeden z najbardziej wpływowych związków zawodowych na terenie Stanów Zjednoczonych, który reprezentuje około 700 tysięcy pracowników.

7 maja pracownicy należącego do Microsoftu studia Double Fine Productions ogłosili decyzję o powołaniu związku zawodowego w ramach struktur CWA, aby zachować i rozszerzyć zobowiązania studia wobec doskonałości kreatywnej, różnorodności i inkluzywności oraz jakości życia pracowników. Równolegle z prośbą o dobrowolne uznanie przez firmę, pracownicy złożyli również wniosek o przeprowadzenie wyborów do Krajowej Rady ds. Relacji Pracowniczych w celu zapewnienia sobie reprezentacji związkowej. Doceniamy fakt, że Microsoft przyjął neutralne podejście i zgodził się w żaden sposób nie ingerować w prawa pracowników do organizowania się w związki zawodowe.

Double Fine zostało przejęte przez Microsoft jeszcze w 2019 roku, ale dotychczas miało mimo wszystko charakter studia względnie niezależnego. Niemniej Tim Schafer i ekipa z reguły dostarczają raczej mniejsze produkcje, nierzadko zachwycające pod względem rozgrywki czy stylistyki, ale nie mające szans, by wzbić się na szczyt korporacyjnej listy sprzedaży. Z tego też powodu, gdy we władzach Xboxa doszło do zmian, a Phil Spencer, który stał za przejęciem Double Fine, ustąpił miejsca Ashy Sharmie, pojawiły się obawy o przyszłość studia z San Francisco.

Pomóc w przynajmniej częściowym ich rozwianiu ma właśnie powstanie związku zawodowego. Co ciekawe, wspomniane przez CWA “neutralne podejście” Microsoftu to nie pierwszyzna. Warto zaznaczyć, że wcześniej uzwiązkowiły się również inne ekipy wchodzące w skład MS – Blizzard Entertainment, Raven Software czy też ZeniMax Online Studios.