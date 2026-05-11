Xbox zmienia okładki gier. Efekt? Gracze narzekają na bałagan

Xbox podjął decyzję o zmianach na pudełkach fizycznych kopii gier. Te w teorii mają pomagać graczom w większym rozeznaniu się, z czym mają do czynienia.

Niemniej nie wszystkim nowy styl odpowiada. A o co w ogóle chodzi?

Xbox i szary pasek niezgody

Nowe pudełka na Xboxa zauważono już w przypadku kilku produkcji. Mowa tutaj np. o takich grach jak Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ale i Fortnite czy Alien Rogue Incursion. Główną nowością, odróżniającą nową wersję od starej, jest szary pasek w dolnej części okładki. To miejsce, na którym dystrybutor wspomina, z jakim konkretnie wydaniem mamy do czynienia. W przypadku wersji dostępnej na płycie na rzeczonym pasku widnieje napis Game Disc, podczas gdy, jeżeli wymagane jest połączenie z siecią do pobrania produkcji z braku nośnika, ujrzymy Requires Internet. Wszystko jasno i klarownie.