Xbox zmienia okładki gier. Efekt? Gracze narzekają na bałagan

Xbox podjął decyzję o zmianach na pudełkach fizycznych kopii gier. Te w teorii mają pomagać graczom w większym rozeznaniu się, z czym mają do czynienia.
Niemniej nie wszystkim nowy styl odpowiada. A o co w ogóle chodzi?
Xbox i szary pasek niezgody
Nowe pudełka na Xboxa zauważono już w przypadku kilku produkcji. Mowa tutaj np. o takich grach jak Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ale i Fortnite czy Alien Rogue Incursion. Główną nowością, odróżniającą nową wersję od starej, jest szary pasek w dolnej części okładki. To miejsce, na którym dystrybutor wspomina, z jakim konkretnie wydaniem mamy do czynienia. W przypadku wersji dostępnej na płycie na rzeczonym pasku widnieje napis Game Disc, podczas gdy, jeżeli wymagane jest połączenie z siecią do pobrania produkcji z braku nośnika, ujrzymy Requires Internet. Wszystko jasno i klarownie.
Szary pasek wydaje się przy tym stanowić przedłużenie boku pudełka, które ma dokładnie ten sam kolor. Niemniej nie brakuje głosów graczy, którym nieco zmieniony design nie do końca odpowiada. Osoby takie zwracają uwagę na przeładowanie okładki informacjami, przez co ta sprawia wrażenie bałaganu. Co ciekawe, chociaż część sklepów prezentuje już okładki w nowych wersjach (czyli z szarym paskiem), sam Xbox dotychczas nie potwierdził oficjalnie żadnej zmiany. W przypadku większej liczby negatywnego feedbacku nie można więc wykluczyć, że firma np. wycofa się z pomysłu albo spróbuje go ugryźć w inny sposób.
