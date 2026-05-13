27 milionów unikalnych obrazków z CS2. Steam Community Market przechodzi dużą przebudowę

Nowe strony przedmiotów, dynamiczne filtry i bardziej szczegółowe dane o skinach mają ułatwić handel na Steamie.

Valve rozpoczęło beta testy dużej aktualizacji Steam Community Market. Firma przebudowała wygląd stron przedmiotów, system wyszukiwania oraz filtry, a także rozszerzyła ilość danych wyświetlanych przy ofertach. Zmiany mają szczególnie pomóc w handlu przedmiotami z gier, których na platformie pojawia się coraz więcej.

Steam Community Market – Valve pokazuje nową wersję rynku

Według Valve na Steam Community Market znajduje się już ponad 13 tysięcy gier posiadających przedmioty społecznościowe oraz ponad 700 tytułów z pełnoprawnymi itemami wykorzystywanymi w grach. Dotychczasowe narzędzia wyszukiwania i przeglądania ofert przestały wystarczać, dlatego firma zdecydowała się na dużą modernizację systemu. Największe zmiany zobaczą gracze korzystający z rynku Counter-Strike’a. Valve przygotowało zupełnie nowe podglądy skinów, które pokazują konkretny egzemplarz przedmiotu zamiast ogólnej grafiki. Oznacza to możliwość sprawdzenia poziomu zużycia, wzoru, naklejek czy zawieszek bez konieczności uruchamiania gry. Firma wygenerowała podobno ponad 27 milionów nowych obrazów dla istniejących już ofert.