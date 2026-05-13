Izraelska armia miała korzystać z technologii Microsoftu. Firma wdraża wewnętrzne śledztwo

Wokół Microsoft i marki Xbox zrobiło się bardzo głośno za sprawą powiązań z Izraelem. Według nowych doniesień firma miała przeprowadzić wewnętrzne śledztwo dotyczące wykorzystania jej technologii przez izraelskie wojsko. Sprawa od miesięcy wywołuje protesty, a część graczy i twórców nawołuje nawet do bojkotu Xboxa. Najwyraźniej kierownictwo firmy doskonale rozumie, że cała sytuacja może poważnie odbić się na wizerunku Microsoftu i marki Xbox.

Cały problem zaczął się od raportów opublikowanych przez media i niezależnych dziennikarzy. Wynikało z nich, że izraelskie służby mogły korzystać z usług chmurowych Microsoftu oraz narzędzi opartych o sztuczną inteligencję podczas działań prowadzonych w Gazie. Chodziło między innymi o przechowywanie ogromnych ilości danych na serwerach firmy.