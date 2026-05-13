Zaloguj się lub Zarejestruj

Izraelska armia miała korzystać z technologii Microsoftu. Firma wdraża wewnętrzne śledztwo

Jakub Piwoński
2026/05/13 12:30
0
0

Microsoft pod presją.

Wokół Microsoft i marki Xbox zrobiło się bardzo głośno za sprawą powiązań z Izraelem. Według nowych doniesień firma miała przeprowadzić wewnętrzne śledztwo dotyczące wykorzystania jej technologii przez izraelskie wojsko. Sprawa od miesięcy wywołuje protesty, a część graczy i twórców nawołuje nawet do bojkotu Xboxa. Najwyraźniej kierownictwo firmy doskonale rozumie, że cała sytuacja może poważnie odbić się na wizerunku Microsoftu i marki Xbox.

Xbox
Xbox

Izraelska armia miała korzystać z technologii Microsoftu

Cały problem zaczął się od raportów opublikowanych przez media i niezależnych dziennikarzy. Wynikało z nich, że izraelskie służby mogły korzystać z usług chmurowych Microsoftu oraz narzędzi opartych o sztuczną inteligencję podczas działań prowadzonych w Gazie. Chodziło między innymi o przechowywanie ogromnych ilości danych na serwerach firmy.

Według serwisu Globes Microsoft wysłał do Izraela specjalny zespół kontrolny, który miał sprawdzić, czy usługi firmy były wykorzystywane zgodnie z zasadami i regulaminem. W efekcie ze stanowiskiem pożegnał się szef lokalnego oddziału Microsoftu, a część struktur firmy miała zostać zreorganizowana.

Prezes Microsoftu Brad Smith komentował wcześniej sprawę w następujący sposób:

GramTV przedstawia:

Microsoft nie jest rządem ani państwem — jesteśmy prywatną firmą i sami decydujemy, jakie produkty i usługi oferujemy klientom.

Firma miała również podkreślać, że bada kwestie związane z prywatnością i masową inwigilacją użytkowników. Sprawa odbiła się szerokim echem także w branży gier. Niektóre niezależne studia zrezygnowały ze współpracy z Microsoftem, a część twórców usunęła swoje gry z platform należących do firmy. W sieci regularnie pojawiają się również wezwania do bojkotu Xboxa. Warto zaznaczyć, że to wszystko dzieje się w momencie, gdy Microsoft próbuje odbudować pozycję swojej marki gamingowej i przekonać graczy, że Xbox nadal ma przed sobą mocną przyszłość.

Źródło:https://www.eurogamer.net/microsoft-israel-xbox-boycotts-restructuring

Tagi:

Tech
Microsoft
konsole
xbox
technologia
Xbox
chmura
granie w chmurze
wojna
Brad Smith
Izrael
śledztwo
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112