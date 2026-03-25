Xbox i Netflix z połączonym zestawem subskrypcji? Szefowie firm pracują nad takim rozwiązaniem

Wizja „Netfliksa dla gier” może wkrótce nabrać dosłownego znaczenia. Nowa szefowa marki Xbox, Asha Sharma, nie traci czasu i już w pierwszym miesiącu urzędowania rozpoczęła rozmowy, które mogą wywrócić rynek subskrypcji do góry nogami.

Xbox i Netflix w jednym pakiecie? Giganci z pomysłami na wspólną subskrypcję

Greg Peters, współdyrektor generalny Netfliksa, potwierdził, że prowadzi rozmowy z nową CEO Microsoft Gaming na temat stworzenia wspólnego pakietu abonamentowego. Choć żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, obie strony aktywnie szukają sposobu na połączenie swoich usług w ramach jednej opłaty. Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera w lutym 2026 roku, postawiła sobie za cel uczynienie Game Passa bardziej przystępnym i atrakcyjnym dla szerszego grona odbiorców. Jest to reakcja na drastyczną podwyżkę cen z października 2025 roku, kiedy to próg Ultimate wzrósł do 30 dolarów miesięcznie.