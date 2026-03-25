Xbox i Netflix z połączonym zestawem subskrypcji? Szefowie firm pracują nad takim rozwiązaniem

Wizja „Netfliksa dla gier” może wkrótce nabrać dosłownego znaczenia. Nowa szefowa marki Xbox, Asha Sharma, nie traci czasu i już w pierwszym miesiącu urzędowania rozpoczęła rozmowy, które mogą wywrócić rynek subskrypcji do góry nogami.
Xbox i Netflix w jednym pakiecie? Giganci z pomysłami na wspólną subskrypcję
Greg Peters, współdyrektor generalny Netfliksa, potwierdził, że prowadzi rozmowy z nową CEO Microsoft Gaming na temat stworzenia wspólnego pakietu abonamentowego. Choć żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, obie strony aktywnie szukają sposobu na połączenie swoich usług w ramach jednej opłaty. Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera w lutym 2026 roku, postawiła sobie za cel uczynienie Game Passa bardziej przystępnym i atrakcyjnym dla szerszego grona odbiorców. Jest to reakcja na drastyczną podwyżkę cen z października 2025 roku, kiedy to próg Ultimate wzrósł do 30 dolarów miesięcznie.
Greg Peters w wywiadzie dla The Information (GameStop) zaznaczył, że bundle musi być korzystny dla obu firm, a Microsoft wciąż analizuje, jak optymalnie skonstruować taki model biznesowy. Peters pochwalił jednak świeże podejście Sharmy, która „kwestionuje stare schematy” i szuka dróg dynamicznego wzrostu zamiast defensywnego cięcia kosztów.
Trzeba by to zrobić w sposób, który byłby korzystny zarówno dla konsumentów, jak i dla obu firm, i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Microsoft wciąż próbuje wymyślić, jak sprawić, by pakiet Game Pass przyniósł korzyści właśnie Microsoftowi. Ale to, co podoba mi się w podejściu Ashy, to fakt, że skupia się ona na pytaniu: »Jak możemy zrobić więcej?«. Już teraz obserwowanie tego jest naprawdę ekscytujące.
Współpraca mogłaby objąć także technologię Cloud Gaming na Netfliksie. Gry z chmury Xbox mogłyby stać się natywnie dostępne bezpośrednio w aplikacji Netflix na telewizorach. Sharma rozważa wprowadzenie również tańszego, a nawet darmowego poziomu Game Pass wspieranego reklamami, co idealnie współgra z obecną strategią Netfliksa.
Jak już wspomnieliśmy, Asha Sharma objęła stery w Microsoft Gaming w lutym 2026 roku, przechodząc z działu CoreAI Microsoftu.
