Kolejne odejścia w Microsoft. Wiceprezes ds. korporacyjnych i dyrektor generalny działu sztucznej inteligencji żegnają się ze stanowiskami

Mikołaj Berlik
2026/03/23 11:00
Lori Wright i Haiyan Zhang opuszczają Microsoft.

Trzęsienie ziemi w Microsofcie nie ustaje. Po niedawnych ogłoszeniach o odejściu filarów marki, takich jak Phil Spencer czy Sarah Bond, gigant z Redmond traci kolejne kluczowe menedżerki. Wygląda na to, że dywizja Xbox przechodzi najbardziej radykalną transformację od dekady.

Xbox – odejść ciąg dalszy

Lori Wright, wiceprezes ds. partnerstw i marketingu, oraz Haiyan Zhang, dyrektor generalna ds. AI w gamingu, ogłosiły zakończenie swojej dziesięcioletniej przygody z firmą. Lori Wright, która podlegała bezpośrednio Sarah Bond, nie ujawniła jeszcze swoich dalszych planów zawodowych, ograniczając się do refleksyjnego wpisu o „odkrywaniu przestrzeni między wschodami a zachodami słońca”. Z kolei Haiyan Zhang, odpowiedzialna za integrację sztucznej inteligencji w grach, oficjalnie dołącza do zespołu Netflix, aby wzmocnić ich ambicje w sektorze gamingowym. Zhang w ostrych słowach skomentowała spekulacje o „szczurach uciekających z tonącego okrętu”, twierdząc, że to po prostu naturalna zmiana pracy i „czasami chodzi po prostu o własne potrzeby, a nie o nikogo innego”.

Zmiany kadrowe idą w parze z rewolucją produktową. Nowa CEO Microsoft Gaming, Asha Sharma, zaczęła rządy od wycofania kampanii marketingowej „This is an Xbox”, którą promowała Bond. Zamiast tego, firma skupia się teraz na Project Helix – konsoli nowej generacji, która ma zatrzeć granice między ekosystemem Xbox a PC. Sharma potwierdziła, że alfa-zestawy deweloperskie trafią do twórców już w przyszłym roku, a premiera rynkowa planowana jest na 2027 rok, o ile integracja z systemem Windows przebiegnie pomyślnie.

Źródło:https://gamingbolt.com/microsoft-loses-corporate-vp-and-xbox-general-manager-of-gaming-ai

