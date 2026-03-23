Kolejne odejścia w Microsoft. Wiceprezes ds. korporacyjnych i dyrektor generalny działu sztucznej inteligencji żegnają się ze stanowiskami

Trzęsienie ziemi w Microsofcie nie ustaje. Po niedawnych ogłoszeniach o odejściu filarów marki, takich jak Phil Spencer czy Sarah Bond, gigant z Redmond traci kolejne kluczowe menedżerki. Wygląda na to, że dywizja Xbox przechodzi najbardziej radykalną transformację od dekady.

Xbox – odejść ciąg dalszy

Lori Wright, wiceprezes ds. partnerstw i marketingu, oraz Haiyan Zhang, dyrektor generalna ds. AI w gamingu, ogłosiły zakończenie swojej dziesięcioletniej przygody z firmą. Lori Wright, która podlegała bezpośrednio Sarah Bond, nie ujawniła jeszcze swoich dalszych planów zawodowych, ograniczając się do refleksyjnego wpisu o „odkrywaniu przestrzeni między wschodami a zachodami słońca”. Z kolei Haiyan Zhang, odpowiedzialna za integrację sztucznej inteligencji w grach, oficjalnie dołącza do zespołu Netflix, aby wzmocnić ich ambicje w sektorze gamingowym. Zhang w ostrych słowach skomentowała spekulacje o „szczurach uciekających z tonącego okrętu”, twierdząc, że to po prostu naturalna zmiana pracy i „czasami chodzi po prostu o własne potrzeby, a nie o nikogo innego”.

