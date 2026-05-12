Gracze mogą przygotować się na debiut Subnautica 2. Unknown Worlds uruchomiło preload

Mikołaj Berlik
2026/05/12 12:40
Ponad 5 milionów graczy czeka na kolejną odsłonę serii.

Subnautica 2 jest już prawie w naszych rękach. Unknown Worlds poinformowało, że gracze mogą rozpocząć wcześniejsze pobieranie gry oraz składać zamówienia przedpremierowe przed debiutem we wczesnym dostępie zaplanowanym na 14 maja. Studio już czeka, aby móc wprowadzać nowości po poznaniu feedbacku graczy.

Subnautica 2 – preload już dostępny

Twórcy potwierdzili, że preload został uruchomiony dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozpocząć zabawę dokładnie w momencie startu Early Accessu. To szczególnie istotne przy tak dużej skali zainteresowania grą. Unknown Worlds ujawniło, że Subnautica 2 zebrała już ponad 5 milionów zapisów na listach życzeń na wszystkich platformach. Najnowsze materiały z rozgrywki pokazały, że sequel zachowa klimat eksploracji podwodnego świata znany z pierwszej części, jednocześnie oferując nowe mechaniki i znacznie większą skalę przygody. Tym razem gracze trafią na obcą planetę po katastrofie statku swojej załogi i będą musieli walczyć o przetrwanie, badając niebezpieczne głębiny oraz odkrywając tajemnice nowego świata.

Unknown Worlds przypomina jednak, że Subnautica 2 pozostanie we wczesnym dostępie przez minimum dwa lata. Deweloperzy chcą rozwijać projekt wspólnie ze społecznością i reagować na opinie graczy podczas kolejnych etapów produkcji. Studio zaznacza jednak, że już startowa wersja gry ma zaoferować zdecydowanie więcej zawartości niż wcześniejsze odsłony serii w momencie swoich premier Early Access.

Subnautica 2 trafi 14 maja na PC oraz Xbox Series X|S. Produkcja od dnia premiery będzie również dostępna w Xbox Game Pass.

Źródło:https://gamingbolt.com/subnautica-2-open-for-pre-purchase-and-pre-loading-ahead-of-early-access-launch

