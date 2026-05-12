Gracze mogą przygotować się na debiut Subnautica 2. Unknown Worlds uruchomiło preload

Subnautica 2 jest już prawie w naszych rękach. Unknown Worlds poinformowało, że gracze mogą rozpocząć wcześniejsze pobieranie gry oraz składać zamówienia przedpremierowe przed debiutem we wczesnym dostępie zaplanowanym na 14 maja. Studio już czeka, aby móc wprowadzać nowości po poznaniu feedbacku graczy.

Subnautica 2 – preload już dostępny

Twórcy potwierdzili, że preload został uruchomiony dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozpocząć zabawę dokładnie w momencie startu Early Accessu. To szczególnie istotne przy tak dużej skali zainteresowania grą. Unknown Worlds ujawniło, że Subnautica 2 zebrała już ponad 5 milionów zapisów na listach życzeń na wszystkich platformach. Najnowsze materiały z rozgrywki pokazały, że sequel zachowa klimat eksploracji podwodnego świata znany z pierwszej części, jednocześnie oferując nowe mechaniki i znacznie większą skalę przygody. Tym razem gracze trafią na obcą planetę po katastrofie statku swojej załogi i będą musieli walczyć o przetrwanie, badając niebezpieczne głębiny oraz odkrywając tajemnice nowego świata.

Wczytywanie ramki mediów.