Na Netflix wrócił serial o jednym z najsłynniejszych bokserów świata. Tyson Fury w tym wyadniu może zaskoczyć

Bo to nie zapis walk, a rodzinnego życia.

Na Netflix zadebiutował właśnie drugi sezon reality show Rodzina Furych. To propozycja nie tylko dla fanów sportowych dokumentów, ale też wszystkich widzów, którzy lubią zaglądać za kulisy życia wielkich gwiazd. Tym razem głównym bohaterem jest Tyson Fury — były mistrz świata wagi ciężkiej i jeden z najbardziej charyzmatycznych pięściarzy XXI wieku. Rodzina Furych z drugim sezonem na Netflix Dla osób mniej interesujących się boksem warto przypomnieć, że Fury przez lata należał do absolutnej elity królewskiej kategorii wagowej. Walczył między innymi z Ołeksandrem Usykiem w głośnej serii pojedynków, a wcześniej pokonywał największe nazwiska współczesnego boksu, na czele z Deontayem Wilderem i Władimirem Kliczko. Od lat spekuluje się również o jego potencjalnym starciu z Anthonym Joshuą.

Sam Fury pozostaje jednak kimś więcej niż tylko sportowcem. Kibice od dawna śledzą jego niezwykłą drogę — od wielkich sukcesów, przez problemy psychiczne, uzależnienia i sportowy upadek, aż po spektakularny powrót na szczyt. To właśnie ta historia, połączona z ogromną charyzmą i specyficznym poczuciem humoru boksera, sprawiła, że Netflix postanowił wejść z kamerami do jego domu. Program wyraźnie przypomina reality show pokroju The Osbournes czy rodzinnych produkcji z udziałem Sylvestra Stallone’a. Kamera śledzi Fury’ego nie tylko podczas medialnych występów, ale przede wszystkim w codziennym życiu rodzinnym. W serialu pojawiają się jego żona Paris, ojciec John, szóstka dzieci, a także brat Tommy Fury i Molly-Mae Hague. Jak czytamy w opisie programu:

GramTV przedstawia:

Rodzina Furych przedstawia zakulisowe spojrzenie na życie mistrza wagi ciężkiej po zejściu z ringu na stałe. Drugi sezon zadebiutował 12 maja i liczy 10 odcinków. Twórcy ponownie pokazują Fury’ego próbującego odnaleźć się poza boksem — od spotkań z fanami i medialnych występów po spontaniczne rodzinne wyjazdy. W tle cały czas przewija się jednak temat potencjalnego powrotu do walk. Pierwszy sezon został całkiem dobrze przyjęty przez widzów i zebrał 77% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. W komentarzach w sieci wielu fanów podkreślało, że program pozwolił spojrzeć na Fury’ego z bardziej ludzkiej strony i jeszcze bardziej go polubić. Druga odsłona prawdopodobnie ponownie przyciągnie zarówno sympatyków boksu, jak i widzów szukających lekkiego, rodzinnego reality show z wyrazistym bohaterem w centrum wydarzeń.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









