Na tą funkcję czekaliśmy od lat. Microsoft w końcu wysłuchał graczy

Fani Xboxa doczekali się jednej z najbardziej wyczekiwanych zmian w systemie konsoli. W najnowszej aktualizacji dla członków programu Xbox Insider, Microsoft wprowadził opcję, o którą gracze zabiegali niemal od premiery dziewiątej generacji: możliwość wyłączenia funkcji Quick Resume.

Funkcja pozwalająca na błyskawiczny powrót do gry po przerwie nie zawsze działała idealnie, szczególnie w tytułach sieciowych wymagających stałego połączenia z serwerami. Teraz gracze mogą wyłączyć Quick Resume dla konkretnych, wybranych przez siebie gier. Jak to zrobić? Opcja znajduje się w menu: Zarządzaj grą i dodatkami > Ustawienia Quick Resume.