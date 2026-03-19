Na tą funkcję czekaliśmy od lat. Microsoft w końcu wysłuchał graczy

Fani Xboxa doczekali się jednej z najbardziej wyczekiwanych zmian w systemie konsoli. W najnowszej aktualizacji dla członków programu Xbox Insider, Microsoft wprowadził opcję, o którą gracze zabiegali niemal od premiery dziewiątej generacji: możliwość wyłączenia funkcji Quick Resume.
Funkcja pozwalająca na błyskawiczny powrót do gry po przerwie nie zawsze działała idealnie, szczególnie w tytułach sieciowych wymagających stałego połączenia z serwerami. Teraz gracze mogą wyłączyć Quick Resume dla konkretnych, wybranych przez siebie gier. Jak to zrobić? Opcja znajduje się w menu: Zarządzaj grą i dodatkami > Ustawienia Quick Resume.
Microsoft wprowadza też dwie istotne zmiany wizualne. W końcu będziemy mogli zmienić kolor naszego interfejsu. Gracze otrzymali suwaki, które pozwalają na precyzyjne dobranie dowolnego odcienia i nasycenia koloru przewodniego interfejsu. Otrzymamy też więcej grup na ekranie głównym – limit grup przypiętych do ekranu głównego został zwiększony z 2 do aż 10. Poprawiono również intuicyjność zarządzania nimi oraz ich kolejnością.
Wraz z tymi zmianami profile na Xboxie staną się lepsze dzięki nowemu systemowi odznak. Będą one wyróżniać najważniejsze momenty i kamienie milowe w historii graczy. Pięć ostatnio odblokowanych odznak będzie widocznych bezpośrednio przy podglądzie profilu w Przewodniku.
W Xbox Wasze opinie pomagają nam kształtować sposób, w jaki tworzymy i ulepszamy wrażenia graczy. Od dzisiaj wybrani członkowie programu Xbox Insider mogą rozpocząć testowanie kilku bardzo oczekiwanych aktualizacji, które wkrótce pojawią się na konsolach Xbox. Funkcje te będą stopniowo udostępniane kolejnym uczestnikom programu, a następnie wszystkim graczom. Z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie i przez cały rok będziemy wprowadzać kolejne funkcje, o które prosiliście.
