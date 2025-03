Niespodziewana zapowiedź integracji Steam z Xbox? Microsoft upublicznia i szybko usuwa grafikę

Sporo wskazuje na to, że może nadejść integracja platformy Steam z Xbox. Microsoft opublikował, a następnie szybko usunął grafikę przedstawiającą nowy interfejs użytkownika Xbox. To, co przykuło uwagę, to obecność na opublikowanym obrazie gier z platformy Steam.

Steam na Xbox? Udostępniona grafika może zdradzać plany Microsoftu

Jak donosi portal The Verge, Microsoft udostępnił wspomniany obraz w ramach wpisu na blogu dotyczącym planów „otwarcia miliarda drzwi” dla ekosystemu Xbox. Chociaż firma z Redmond nie skomentowała oficjalnie tej sprawy, samo pojawienie się takiego obrazu wywołało lawinę spekulacji i domysłów. Ponadto Microsoft usunął grafikę niedługo po zapytaniu ze strony redakcji The Verge.