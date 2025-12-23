Takiej kolaboracji One Piece chyba nikt się nie spodziewał. To największa współpraca serii od lat

2026 rok zapowiada się wyjątkowo dla fanów One Piece. Oprócz kontynuacji mangi i anime, na platformie Netflix zadebiutuje drugi sezon aktorskiej adaptacji , a teraz potwierdzono także jedną z największych współprac marki od lat. Jak się okazuje, seria One Piece nawiązuje partnerstwo z Nike, co z pewnością ucieszy kolekcjonerów i miłośników sneakersów.

Na ten moment nie ujawniono ani dokładnej daty premiery, ani oficjalnej ceny, wiadomo jedynie, że kolekcja trafi do sprzedaży w 2026 roku. Opublikowane grafiki dały jednak przedsmak tego, czego mogą spodziewać się fani. Według serwisu sneakersowego Fullres, współpraca obejmie nie tylko obuwie, ale również pełną linię odzieżową.

Jak podają źródła branżowe, kolekcja ma mieć charakter dużego projektu, porównywalnego do wcześniejszej współpracy Yu-Gi-Oh! x Nike Air Max 95. W jej skład wejdą między innymi modele Nike Air Max Plus, których stylistyka bezpośrednio odzwierciedla motywy Gomu Gomu, Mera Mera oraz Ope Ope no Mi, a także ubrania inspirowane światem anime One Piece. Nowa linia butów jest hołdem dla kultowej serii Eiichiro Ody. Każdy model wyraźnie nawiązuje do charakterystycznych Owoców Diabła, jednocześnie zachowując nowoczesny, wysokiej jakości design, atrakcyjny także dla osób niezaznajomionych z uniwersum One Piece.

Bazując na cenach wspomnianych wcześniej sneakersów Yu-Gi-Oh! x Nike, można przypuszczać, że koszt jednej pary wyniesie około 210 dolarów. Komentarze fanów sugerują również, że zainteresowanie może być ogromne, a dostępność bardzo ograniczona, więc istnieje duże ryzyko, że buty wyprzedadzą się w ciągu kilku godzin od premiery. To kolejny dowód na ogromną obecność One Piece w popkulturze. Seria współpracowała już wcześniej między innymi z LEGO czy Labubu, dlatego partnerstwo z Nike jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju marki.

Kolekcja obuwia i odzieży to tylko jeden z elementów ambitnych planów One Piece na 2026 rok i kolejne lata. Netflix przygotowuje się do wielkiej premiery 2 sezonu serialu 10 marca, a manga i anime regularnie dostarczają przełomowych wydarzeń fabularnych. Fani spekulują również o pracach nad nowym filmem kinowym, co tylko potwierdza, że przyszłość serii rysuje się w jasnych barwach.