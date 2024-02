Xbox Game Pass z mocnymi grami w marcu. Poznaliśmy pięć pierwszych produkcji w usłudze

Microsoft ciągle rozbudowuje swoją ofertę Xbox Game Pass. Niedawno w usłudze pojawiło się niespodziewanie Dead Island 2, a to tylko jedna z dużych nowości, które zadebiutowały w lutym w usłudze. Wcześniej subskrybenci mogli wypróbować Personę 3 Reload, czy Tales of Arise. Nie tak dawno Gigant z Redmond ujawnił pełną ofertę na pozostałe dni lutego, a także pierwsze gry z marcowej oferty. W sumie ogłoszonych jest już pięć pozycji, które pojawią się w przyszłym miesiącu w usłudze.

Xbox Game Pass – nowe gry w marcu 2024

Na początku marca w Xbox Game Pass pojawi się Warhammer 40,000: Boltgun, czyli dobrze przyjęty ubiegłoroczny retroshooter. W drugiej części marca do usługi trafi ciekawy survivalowy sandbox Lightyear Frontier, który zostanie udostępniony we wczesnym dostępie. Tego samego dnia zagramy w MLB The Show 24, a na sam koniec przyszłego miesiąca Microsoft przyszykował Diablo 4 oraz premierową grę, czyli przygodówkę Open Roads.