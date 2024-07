No Rest for the Wicked z „przełomową” aktualizacją. Nowa zawartość i poprawki

Na początku lipca twórcy No Rest for the Wicked podzielili się szczegółami na temat „nowego cyklu aktualizacji”. Deweloperzy postanowili zrezygnować z częstego udostępniania mniejszych „łatek” – które zawierały głównie różnego rodzaju poprawki – i skupić się na przygotowywaniu nowej zawartości. Wówczas zapowiedziano, że jeszcze w tym miesiącu w ręce graczy trafi duży patch. Moon Studios nie rzucało słów na wiatr, a posiadacze No Rest for the Wicked mogą już pobierać aktualizację Tygiel.

Aktualizacja Tygiel do No Rest for the Wicked już dostępna. Gra otrzyma nową zawartość i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja Tygiel wprowadza do No Rest for the Wicked m.in. „odnowiony i rozszerzony” Tygiel Cerimów. Wraz z najnowszym patchem ponad 3-krotnie zwiększono liczbę losowych komnat, a także wprowadzono nowy motyw graficzny i sprzedawcę Deweloperzy z Moon Studios zadbali również o „zupełnie nowy system rozgrywki” o nazwie Echa.