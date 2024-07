7 Days to Die opuściło wczesny dostęp. Poznaliśmy polską cenę survivalu w wersji 1.0

W maju bieżącego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na nowe fragmenty z rozgrywki w 7 Days to Die w wersji 1.0 . Popularny survival opuścił już fazę wczesnego dostępu, w której znajdował się niemal 11 lat. Poznaliśmy tym samym polską cenę survivalu w pełnej wersji.

7 Days to Die jest już dostępne w wersji 1.0

Popularny survival zadebiutował już w wersji 1.0. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 7 Days to Die doczekało się podwyżki ceny – teraz za tytuł zapłacimy na platformie Steam 208,49 zł. W Xbox Store gra kosztuje 207,49 zł, natomiast w PS Store – 179 zł. Należy pamiętać, że gracze konsolowi, którzy nabyli 7 Days to Die w ramach wczesnego dostępu na PlayStation 4 i Xbox One, otrzymają 25% zniżki, kupując w ciągu 30 dni od premiery produkt na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Warto przy okazji wspomnieć, że 7 Days to Die nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Jeśli chodzi o użytkowników platformy Valve, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało ponad 63 tysiące osób, zgodnie ze statystykami SteamDB. Tytuł może również pochwalić się świetnymi ocenami na Steamie – aż 88% z ponad 220 tysięcy opinii jest pozytywnych.