Xbox Game Pass z dużą grą-niespodzianką. Microsoft zaskakuje i rozszerza ofertę

Dead Island 2 to porywająca pierwszoosobowa gra RPG akcji – stylowa, dynamiczna i pełna zombie. Zwiedź słynne, skąpane we krwi Los Angeles. Poznaj ekscytujące postacie. Wyrżnij niezliczonych wrogów w krwawej, wybornie szczegółowej walce. I ewoluuj, aby zostać najlepszym pogromcą zombie! – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!

