Xbox Game Pass z 8 nowymi grami. Diablo 4 i doceniony tytuł z serii Warhammer 40,000

Microsoft przedstawił pełną listę gier w Xbox Game Pass na koniec lutego, przy okazji ujawniając pierwsze produkcje, które trafią do usługi już w marcu. Na subskrybentów czeka łącznie osiem tytułów, w tym zapowiedziane niedawno Diablo 4, które dostępne będzie już pod koniec przyszłego miesiąca.

Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą już sprawdzić Return to Grace i Tale of Arise, ale to dopiero początek atrakcji, jakie Microsoft przyszykował do swojej usługi. W kolejnych dniach do biblioteki trafią Bluey: The Videogame, Maneater, Indivisible, czy Space Engineers. Już w pierwszy wtorek marca w Game Pass użytkownicy będą mogli zagrać w Warhammer 40,000: Boltgun, czyli ubiegłorocznego docenionego retro shootera na licencji Games Workshop. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – nowości na luty i marzec 2024

Już jest - Return to Grace (konsole, PC, chmura)

Już jest - Tales of Arise (konsole, PC, chmura)

22 lutego - Bluey: The Videogame (konsole, PC, chmura)

27 lutego - Maneater (konsole, PC, chmura)

27 lutego - Madden NFL 24 (chmura)

28 lutego - Indivisible (konsole, PC, chmura)

29 lutego - Space Engineers (konsole, PC, chmura)

5 marca - Warhammer 40,000: Boltgun (konsole, PC, chmura)

28 marca - Diablo IV (konsole, PC)

Xbox Game Pass – lista gier usuwanych pod koniec lutego 2024