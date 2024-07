Gorące kinowe premiery w 2025 i 2026 roku. Poznaliśmy tytuł Avatara 3 i datę premiery Diuny 3

W przyszłym roku czeka nas aż dwadzieścia seansów w IMAX-ie. Już w styczniu obejrzymy Mickey 17, czyli nowy film Joon-ho Bonga, twórcy Parasite, a w lutym czeka nas premiera kolejnego filmu Marvela, czyli Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat. Kolejne duże blockbustery to Minecraft, ósma część Mission: Impossible, Thunderbolts, czy aktorskie Jak wytresować smoka. Ponadto latem swoje debiuty na wielkim ekranie zaliczą dwa superbohaterskie nowości, czyli Superman oraz Fantastyczna Czwórka.

Nieźle zapowiada się także przyszłoroczny sezon jesienny i zimowy. W IMAX-ie zobaczymy takie filmy, jak Mortal Kombat 2, Tron: Ares, Blade oraz drugą część Wicked. Na grudzień przyszłego roku zaplanowano również premierę Avatara 3. IMAX nie jest pewny, czy film nie zostanie przełożony i na premierę nie poczekamy do 2026 roku. Sieć ujawniła za to, jaki tytuł będzie nosił nowy film Jamesa Camerona. Według ich informacji produkcja została zatytułowana Avatar: The Seed Bearer.