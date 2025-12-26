Yu-Gi-Oh! i Dragon Ball FighterZ razem. Powstała świetna modyfikacja do popularnej bijatyki.

Yami Yugi trafił do Dragon Ball FighterZ, dzięki epickiej modyfikacji łączącej Yu-Gi-Oh! z kultową bijatyką.
Gry wideo osadzone w uniwersum Yu-Gi-Oh! od lat ograniczają się głównie do symulacji kolekcjonerskiej gry karcianej, wzbogaconych o elementy anime. Nieliczne wyjątki, takie jak Falsebound Kingdom, pozostają związane ze starszym sprzętem, przez co fani serii mają dziś niewiele alternatyw. Tę sytuację postanowił zmienić twórca i fan anime znany jako Kongmeng, który dodał Yamiego Yugiego do świata Dragon Ball FighterZ, niezwykle dynamicznej i technicznej bijatyki od Arc System Works.
Yami Yugi w Dragon Ball FighterZ
Mod przygotowano z myślą o PC-etowej wersji Dragon Ball FighterZ. Dzięki niemu, Yugi przenosi się do gry wraz z jego ikoniczną talią kart do starć z bohaterami i złoczyńcami znanymi z Dragon Balla Z. Co istotne, nie jest to prosty mod typu “reskin”, bowiem Yugi otrzymał unikalny zestaw ruchów, w pełni oparty na mechanikach kart i charakterystycznych dla niego zagraniach. W trakcie walk Yugi może przyzywać takie postacie jak Dark Magician, Dark Magician Girl, Slifer the Sky Dragon czy legendarnego Exodię the Forbidden One. Slifer zadaje większe obrażenia w zależności od liczby kart na ręce gracza, natomiast przyzwanie Exodii gwarantuje natychmiastowe zwycięstwo w pojedynku. Jednocześnie mod wprowadza ryzyko. Jeśli gracz zużyje całą talię kart, postać Yugiego automatycznie zostaje znokautowana.
Projekt jest kontynuacją wcześniejszej pracy Kongmenga sprzed roku, kiedy to dodał do Dragon Ball FighterZ postać Dio Brando z JoJo’s Bizarre Adventure. Mod stanowi jednocześnie przypomnienie, jak uniwersalna i dopracowana jest formuła Dragon Ball FighterZ oraz jak dobrze mogłaby sprawdzić się w adaptacjach innych serii anime i mangi. One Piece FighterZ? Wielu fanów z pewnością nie miałoby nic przeciwko. Mod możecie pobrać ze strony Gamebanana.
Warto przypomnieć, że Yugi Muto pojawił się wcześniej w grze Jump Force, czyli w crossoverowej bijatyce celebrującej dorobek magazynu Shonen Jump, która spotkała się z chłodnym przyjęciem i została później wycofana ze sprzedaży. W Jump Force Yugi walczył, wykorzystując Dark Magician jako swojego reprezentanta na polu bitwy, mierząc się m.in. z Luffym czy Naruto. Po premierze do gry dołączył także Seto Kaiba wraz z Blue-Eyes White Dragon, a unikalne dialogi między Kaibą i Yugim sprawiły, że dodatek był obowiązkową pozycją dla fanów Yu-Gi-Oh!.
To pokazuje, że koncepcja przeniesienia Yugiego do bijatyki już wcześniej się sprawdziła, a najnowszy mod do Dragon Ball FighterZ udowadnia, że w przyszłości mogłaby zostać rozwinięta jeszcze lepiej. Pozostaje mieć nadzieję, że ktoś zdecyduje się stworzyć pełnoprawną bijatykę 1 na 1 osadzoną w świecie Yu-Gi-Oh!, bo jest ku temu wyraźny potencjał.
