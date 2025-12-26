Yu-Gi-Oh! i Dragon Ball FighterZ razem. Powstała świetna modyfikacja do popularnej bijatyki.

Gry wideo osadzone w uniwersum Yu-Gi-Oh! od lat ograniczają się głównie do symulacji kolekcjonerskiej gry karcianej, wzbogaconych o elementy anime. Nieliczne wyjątki, takie jak Falsebound Kingdom, pozostają związane ze starszym sprzętem, przez co fani serii mają dziś niewiele alternatyw. Tę sytuację postanowił zmienić twórca i fan anime znany jako Kongmeng, który dodał Yamiego Yugiego do świata Dragon Ball FighterZ, niezwykle dynamicznej i technicznej bijatyki od Arc System Works.

Yami Yugi w Dragon Ball FighterZ

Mod przygotowano z myślą o PC-etowej wersji Dragon Ball FighterZ. Dzięki niemu, Yugi przenosi się do gry wraz z jego ikoniczną talią kart do starć z bohaterami i złoczyńcami znanymi z Dragon Balla Z. Co istotne, nie jest to prosty mod typu “reskin”, bowiem Yugi otrzymał unikalny zestaw ruchów, w pełni oparty na mechanikach kart i charakterystycznych dla niego zagraniach. W trakcie walk Yugi może przyzywać takie postacie jak Dark Magician, Dark Magician Girl, Slifer the Sky Dragon czy legendarnego Exodię the Forbidden One. Slifer zadaje większe obrażenia w zależności od liczby kart na ręce gracza, natomiast przyzwanie Exodii gwarantuje natychmiastowe zwycięstwo w pojedynku. Jednocześnie mod wprowadza ryzyko. Jeśli gracz zużyje całą talię kart, postać Yugiego automatycznie zostaje znokautowana.