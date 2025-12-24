Death Stranding 2: On the Beach w pudełku na PS5 taniej o 24%

Sklep Media Markt oferuje teraz wiele różnych gier w obniżonych cenach. Wśród nich znajduje się ostatni hit Hideo Kojimy przeznaczony na PlayStation 5. Mowa o Death Stranding 2: On the Beach, które dostępne jest teraz o 24% taniej.

Death Stranding 2: On the Beach taniej w Media Markt

Jak wspomnieliśmy wyżej, w sklepie Media Markt znajdziemy teraz atrakcyjną ofertę na pudełkowe wydanie gry Hideo Kojimy na PS5. Za Death Stranding 2: On the Beach zapłacimy terz 179,99 zł. To obniżka o 24% względem poprzedniej ceny.