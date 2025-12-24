Death Stranding 2: On the Beach w pudełku na PS5 taniej o 24%

Sklep Media Markt oferuje teraz wiele różnych gier w obniżonych cenach. Wśród nich znajduje się ostatni hit Hideo Kojimy przeznaczony na PlayStation 5. Mowa o Death Stranding 2: On the Beach, które dostępne jest teraz o 24% taniej.
Death Stranding 2: On the Beach taniej w Media Markt
Jak wspomnieliśmy wyżej, w sklepie Media Markt znajdziemy teraz atrakcyjną ofertę na pudełkowe wydanie gry Hideo Kojimy na PS5. Za Death Stranding 2: On the Beach zapłacimy terz 179,99 zł. To obniżka o 24% względem poprzedniej ceny.
- Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 179,99 zł (zamiast 237,99 zł)
W najnowszej odsłonie popularnej gry "Death Stranding 2: On the Beach", gracze ponownie wcielają się w postać Sama Portera Bridgesa. Kontynuacja wprowadza nas w nowe, jeszcze bardziej tajemnicze i przerażające scenerie. Tym razem akcja rozgrywa się na niebezpiecznych, opuszczonych plażach, które są kluczowymi miejscami dla fabuły. Gracze będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom i zagadkom, przy jednoczesnym odkrywaniu mrocznych sekretów "Plaży"."Death Stranding 2: On the Beach" poszerza możliwości rozwoju postaci Sama. Nowe umiejętności oraz przedmioty znacząco wpływają na interakcje z otoczeniem oraz rozgrywkę. Twórcy gry skupili się na udoskonaleniu mechaniki stealth i survivalu, co wymaga od graczy bardziej strategicznego podejścia do zadań i przemieszczania się po nieprzewidywalnym terenie. Dodatkowo, gra oferuje szeroki zakres emocjonalnych interakcji z innymi postaciami, co wzbogaca narrację i immersyjność doznań.Gra "Death Stranding 2: On the Beach" została utworzona z wykorzystaniem najnowszej technologii graficznej, co pozwala na jeszcze większe zanurzenie w dystopijny świat gry. Detale środowiska oraz postaci są wykonane z niezwykłą precyzją, co, w połączeniu z zaawansowanymi efektami świetlnymi, tworzy prawdziwie kinowe doświadczenie. Twórcy zastosowali również nowe rozwiązania AI, które wpływają na zachowanie przeciwników, czyniąc rozgrywkę bardziej dynamiczną i nieprzewidywalną.
