Xbox Game Pass straci 5 gier w grudniu. Microsoft potwierdził listę tytułów

Sprawdźcie, jakie produkcje opuszczą w tym miesiącu bibliotekę usługi amerykańskiej firmy.

Dzisiaj poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę grudnia. Niestety jednocześnie ujawniono również listę gier, które w najbliższym czasie opuszczą wspomnianą usługę. Zgodnie z przekazanymi informacjami w tym miesiącu abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z 5 produkcjami.

GramTV przedstawia:

W połowie bieżącego miesiąca z usługi Xbox Game Pass usunięte zostanie także Mortal Kombat 11, ale na szczęście kilka dni wcześniej w ręce abonentów Microsoftu wpadnie Mortal Kombat 1. Zgodnie z przekazanymi informacjami z końcem grudnia klienci amerykańskiej firmy będą natomiast musieli pożegnać się m.in. z Carrion. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi producenta konsol Xbox znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025): 15 grudnia – Mortal Kombat 11 (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 15 grudnia – Still Wakes the Deep (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 15 grudnia – Wildfrost (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 31 grudnia – Carrion (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 31 grudnia – Hell Let Loose (PC, konsole Xbox i chmura)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.