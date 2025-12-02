Xbox Game Pass straci 5 gier w grudniu. Microsoft potwierdził listę tytułów

Sprawdźcie, jakie produkcje opuszczą w tym miesiącu bibliotekę usługi amerykańskiej firmy.
Dzisiaj poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę grudnia. Niestety jednocześnie ujawniono również listę gier, które w najbliższym czasie opuszczą wspomnianą usługę. Zgodnie z przekazanymi informacjami w tym miesiącu abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z 5 produkcjami.
W połowie bieżącego miesiąca z usługi Xbox Game Pass usunięte zostanie także Mortal Kombat 11, ale na szczęście kilka dni wcześniej w ręce abonentów Microsoftu wpadnie Mortal Kombat 1. Zgodnie z przekazanymi informacjami z końcem grudnia klienci amerykańskiej firmy będą natomiast musieli pożegnać się m.in. z Carrion. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi producenta konsol Xbox znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025):
15 grudnia – Mortal Kombat 11(PC, konsole Xbox i chmura)
15 grudnia – Still Wakes the Deep(PC, konsole Xbox i chmura)
15 grudnia – Wildfrost (PC, konsole Xbox i chmura)
31 grudnia – Carrion (PC, konsole Xbox i chmura)
31 grudnia – Hell Let Loose(PC, konsole Xbox i chmura)
