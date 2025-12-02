Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci 5 gier w grudniu. Microsoft potwierdził listę tytułów

Mikołaj Ciesielski
2025/12/02 19:45
Sprawdźcie, jakie produkcje opuszczą w tym miesiącu bibliotekę usługi amerykańskiej firmy.

Dzisiaj poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę grudnia. Niestety jednocześnie ujawniono również listę gier, które w najbliższym czasie opuszczą wspomnianą usługę. Zgodnie z przekazanymi informacjami w tym miesiącu abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z 5 produkcjami.

Mortal Kombat 11 opuszcza Xbox Game Pass
Mortal Kombat 11 opuszcza Xbox Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Still Wakes the Deep. Microsoft zapowiedział, że wspomniana produkcja opuści usługę już 15 grudnia 2025 roku, a więc za niecałe dwa tygodnie. Jeśli zastanawiacie się, czy warto nadrobić horror od twórców Everybody’s Gone to the Rapture i Amnesia: A Machine for Pigs, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Still Wakes the Deep - koszmar na platformie wiertniczej.

W połowie bieżącego miesiąca z usługi Xbox Game Pass usunięte zostanie także Mortal Kombat 11, ale na szczęście kilka dni wcześniej w ręce abonentów Microsoftu wpadnie Mortal Kombat 1. Zgodnie z przekazanymi informacjami z końcem grudnia klienci amerykańskiej firmy będą natomiast musieli pożegnać się m.in. z Carrion. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi producenta konsol Xbox znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025):

  • 15 grudnia Mortal Kombat 11 (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 grudniaStill Wakes the Deep (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 grudniaWildfrost (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 grudniaCarrion (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 grudniaHell Let Loose (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/12/02/xbox-game-pass-december-2025/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

