Gra, której twórcy ledwo uniknęli zamknięcia doczekała się ważnej zmiany 3 latach próśb

Hi-Fi Rush, jeden z największych niespodziewanych przebojów 2023 roku, doczeka się ważnej aktualizacji. Gra studia przejętego w kluczowym momencie przez Krafton, Tango Gameworks, ma doczekać się usunięcia technologii Denuvo, która przy wielu tytułach budziła wątpliwości i niechęć graczy, a wiadomości o jej braku przynosiły radość.

Hi-Fi Rush – tw órcy szykuj ą istotną aktualizację

Według ogłoszenia opublikowanego na Steamie, Denuvo zostanie wyłączone 16 stycznia 2026 roku. Zmiana wymaga zainstalowania specjalnej łatki – bez niej produkcja nie uruchomi się po wejściu aktualizacji. Twórcy informują, że decyzja ma poprawić stabilność oraz wydajność gry, a także uprościć proces jej dalszego utrzymania.