Gra, której twórcy ledwo uniknęli zamknięcia doczekała się ważnej zmiany 3 latach próśb

Mikołaj Berlik
2025/12/05 09:40
Kontrowersyjne zabezpieczenie zniknie z gry już w przyszłym miesiącu.

Hi-Fi Rush, jeden z największych niespodziewanych przebojów 2023 roku, doczeka się ważnej aktualizacji. Gra studia przejętego w kluczowym momencie przez Krafton, Tango Gameworks, ma doczekać się usunięcia technologii Denuvo, która przy wielu tytułach budziła wątpliwości i niechęć graczy, a wiadomości o jej braku przynosiły radość.

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush – twórcy szykują istotną aktualizację

Według ogłoszenia opublikowanego na Steamie, Denuvo zostanie wyłączone 16 stycznia 2026 roku. Zmiana wymaga zainstalowania specjalnej łatki – bez niej produkcja nie uruchomi się po wejściu aktualizacji. Twórcy informują, że decyzja ma poprawić stabilność oraz wydajność gry, a także uprościć proces jej dalszego utrzymania.

Usunięcie zabezpieczenia to kolejny rozdział burzliwej historii studia. Tango Gameworks zostało zamknięte przez Microsoft w maju 2024 roku, a niedługo później przejęte przez Kraftona, który tym samym uratował twórców przed całkowitym zniknięciem z branży. Mimo prac nad nowym projektem deweloperzy wciąż wspierają Hi-Fi Rush, które wciąż cieszy się „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami na Steamie.

Hi-Fi Rush nadal pozostaje jednym z najlepiej ocenianych tytułów 2023 roku, a styczniowa aktualizacja ma przedłużyć jego żywotność także wśród nowych graczy. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Tagi:

News
Denuvo
zręcznościówka
platformówka
Steam
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Hi-Fi Rush
Mikołaj Berlik
