Recenzja Still Wakes the Deep - koszmar na platformie wiertniczej

Nietypowe miejsce akcji kolejnej gry, która gatunek walking simulatorów pcha do dalszego rozwoju. Tylko czy to wystarczy?

Kiedy wszyscy dobrze wiedzą, że walking simulatory nie są najbardziej pożądanym przez graczy gatunkiem gier, na rynek trafia kolejna tego typu produkcja z wyższej półki. W zeszłym roku takim tytułem był polski Niezwyciężony, który mimo że bardzo ciekawy i klimatyczny rynku nie podbił. Czy lepiej poradzi sobie Still Wakes the Deep? Tutaj będzie łatwiej, bo gra od razu dostępna jest w Game Passie, dzięki czemu bariera wejścia jest stosunkowo mała. Tylko czy jakości w tej emocjonującej przygodzie na platformie wiertniczej wystarczy do tego, aby gatunek pchnąć do przodu i odmienić jego los?

Mało co w życiu zawodowym jest tak nieprzyjemne jak zwolnienie. Zwłaszcza jeśli szef ewidentnie nie darzy ciebie sympatią i wyrzuca w atmosferze silnego napięcia. W takich okolicznościach poznajemy głównego bohatera, prostego elektryka pracującego na platformie wiertniczej, który właśnie żegna się ze stanowiskiem. Jak na złość jeszcze ciężko spakować się i wrócić do domu. Szybko jednak troska o pracę schodzi na bok, bo na platformie coś się dzieje. Niepokojące wstrząsy nie tylko robią sporo zamieszania, ale i powodują wpadnięcie do wody niektórych członków załogi. Wśród nich jest główny bohater. Wprawdzie pomoc przychodzi szybko, ale na tym nie kończą się problemy. W odciętej od cywilizacji platformie wiertniczej wydarzyło się coś bardzo niepokojącego.

Ostatnią rzeczą jaką powinienem teraz robić to spoilować. Muszę jednak zdradzić kilka istotnych informacji. To nie awaria czy sztorm jest powodem problemów na platformie. Co dokładnie to odkryjecie samodzielnie grając w Still Wakes the Deep. Zdradzę tylko, że jeśli jesteśmy na środku morza i coś się głęboko pod ziemią wierci, przypadkowo można odkryć rzeczy, jakie pod powierzchnią powinny być zawsze. Miłośnicy Cthulhu poczują się jak w domu. Można się więc domyślić, że Still Wakes the Deep ma bardzo mocne akcenty horrorowe. Nie są one jednak aż tak istotne, przez co produkcję The Chinese Room lepiej nazwać thrillerem. Musicie się jednak nastawić na silny motyw monstrum z głębi morza.

Opowieść o przetrwaniu

To sprawia, że historia nie stawia pytań natury filozoficznej czy nie podejmuje ważnych społecznie tematów. To opowieść o przetrwaniu. W czasie gry przechodzimy przez większość klasycznych dla gatunku momentów jak odkrywanie co się stało, szukanie ratunku (np. łodzie ratunkowe) oraz alternatyw, rozwiązywanie problemów związanych z uszkodzeniami platformy, kończąc na finale, w którym musi pojawić się happy end lub tragiczny koniec (to już odkryjecie samodzielnie). Po drodze ważną rolę odegrają też inne postacie, które ze zmiennym szczęściem będą sobie radzić z okolicznościami. Wszystko jest oczywiście zgrabnie poprowadzone i wyreżyserowanie. Nie ma jednak co liczyć na fajerwerki czy wyjątkowe emocje. Solidny poziom, ale nic czym będziemy się nadmiernie ekscytować.

Siła Still Wakes the Deep znajduje się w innym obszarze. Samo miejsce akcji jest niezwykle atrakcyjne i daje dużo możliwości. Nie ukrywam, że przemieszczanie się na otwartej przestrzeni, z widokiem na sztorm i zniszczoną platformę, potrafi robić ogromne wrażenie. Czuć, że bohater jest w miejscu totalnie poza cywilizacją i żaden ratunek nie przybędzie. Oczywiście w wąskich, zamkniętych lokacjach wrażenie jest dużo mniejsze. Mimo wszystko większość miejsc jakie odwiedzimy jest bardzo ciekawa i klimatyczna. Dodatkowo wszędzie coś się dzieje - wybucha, rozpada się czy tworzy nowe zagrożenia dla gracza. Zespół The Chinese Room (i kilka innych studiów, które im pomagało, w tym polskie PixelAnt) wykonał mnóstwo pracy, aby ich walking simulator nie był zbyt statyczny. Wręcz przeciwnie, jak na realia gatunku Still Wakes the Deep jest szalenie dynamiczne. W zasadzie w żadnym momencie nie jest tak, że tylko przechodzimy przez puste lokacje, w których nic się nie dzieje.