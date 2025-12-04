Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Sklep rozdaje następne prezenty

W najnowszej ofercie Epic Games rozdaje dwie kolejne gry całkowicie za darmo.

Po tygodniowej przerwie, gdzie w Epic Games Store mogliśmy odebrać tylko jedną grę, sklep powraca do rozdawania aż dwóch prezentów. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych będą mogli za darmo zdobyć pixelartową przygodówkę The Darkside Detective z 2017 roku. Drugą grą w ramach darmowej promocji jest The Jackbox Party Pack 4, czyli czwarty dodatek do słynnej franczyzy gier towarzyskich. Obie gry będą dostępne do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Oferta tradycyjnie potrwa przez cały tydzień.

The Darkside Detective – za darmo

Załóż prochowiec, wyostrz szósty zmysł i dołącz do Wydziału Mrocznej Strony, który bada sprawy absolutnie dziwaczne, wyjątkowo niebezpieczne i kompletnie zagmatwane w Twin Lakes. Głodne ludzkiego mięsa macki, mafijne zombie i sporadycznie zaginione skarpetki — nic z tego nie stanowi wyzwania dla The Darkside Detective. Tam, gdzie pełzają kultyści, gdzie mieszkają demony, gdzie okultyzm… się okultyzuje? ekhem — tam znajdziesz detektywa Francisa McQueena, głównego dochodzeniowca chronicznie niedofinansowanego Wydziału Mrocznej Strony. Gdy zło rzuca cień na progi Twin Lakes — ba, nawet gdy tylko kręci się przy sklepach albo przesiaduje w podejrzanych zaułkach — on tam będzie, gotów badać sprawy, których nikt inny nie ruszy. On jest The Darkside Detective.

The Jackbox Party Pack 4 – za darmo

Największy i czterdziesty dodatek do wielopoziomowej francyzy gry towarzyskiej zawiera nie pięć lecz PIĘĆ I PÓŁ przezabawnych gier rozśmieszających tłumy! 1) Prześmieszną kontynuację gry blefowania Fibbage 3 (dla 2-8 graczy). Korzystaj ze wszystkich nowych rodzajów pytań oraz trybu Fibbage: Enough About You (dla 3-8 graczy). Odgadnij dziwne fakty o swoich przyjaciołach. 2) Internetową grę klatkową przeżycia w Internecie - Survive the Internet (dla 3-8 graczy). Prześmiesznie przekręcaj komentarze podane “online” przez swoich przyjaciół. 3) Rand-ka-ton z dreszczykiem poszukiwania potworów Monster Seeking Monster (dla 3-7 graczy). Wyślij wiadomość i umów się na randkę z potworami, które mają specjalne moce. 4) Mecz obłąkanych debat Bracketeering (3-16 graczy). Mądrze się zakładaj w sprawie głupich sporów. 5) Grę-konkurs sztuki rysowania Civic Doodle (Bazgroły miejskie) (dla 3-8 graczy). Weź udział w konkursie na ulepszenie miejskich malowideł ściennych.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze jedną darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Universe for Sale.