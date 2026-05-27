Xbox Game Pass rozszerza ofertę. Dziś dwie mocne premiery dla abonentów

Końcówka maja przynosi następne nowości w Xbox Game Pass. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, subskrybenci usług Microsoftu otrzymają dziś dostęp do dwóch produkcji RPG. Jedna z nich debiutuje na rynku, druga to kompletne wydanie dobrze ocenianego hitu science fiction od studia Obsidian Entertainment.

Xbox Game Pass – Echo Generation 2 i The Outer Worlds w usłudze

Największą premierą dnia jest bez wątpienia Echo Generation 2. Produkcja trafi dziś na PC oraz Xbox Series X/S, a od samego początku będzie dostępna w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Gra kontynuuje stylistykę pierwszej części, łącząc retro klimat lat 80. z elementami jRPG oraz mechanikami karcianymi.