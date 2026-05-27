Xbox Game Pass rozszerza ofertę. Dziś dwie mocne premiery dla abonentów

Microsoft udostępni dziś kolejne gry dla abonentów Xbox Game Pass i PC Game Pass.
Końcówka maja przynosi następne nowości w Xbox Game Pass.Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, subskrybenci usług Microsoftu otrzymają dziś dostęp do dwóch produkcji RPG. Jedna z nich debiutuje na rynku, druga to kompletne wydanie dobrze ocenianego hitu science fiction od studia Obsidian Entertainment.
Xbox Game Pass – Echo Generation 2 i The Outer Worlds w usłudze
Największą premierą dnia jest bez wątpienia Echo Generation 2. Produkcja trafi dziś na PC oraz Xbox Series X/S, a od samego początku będzie dostępna w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Gra kontynuuje stylistykę pierwszej części, łącząc retro klimat lat 80. z elementami jRPG oraz mechanikami karcianymi.
Echo Generation 2 to turowa gra RPG z gatunku science fiction, oparta na budowaniu talii, stworzona przez twórców wielokrotnie nagradzanej gry Echo Generation (nagrody w kategoriach: Najlepsza gra niezależna, Najlepsza fabuła, Najlepsza ścieżka dźwiękowa).
W Echo Generation 2 wcielasz się w postać Jacka, ojca, i przenosisz się w przeszłość. To, co zaczyna się jako rodzinne wakacje, przeradza się w tajemnicę ukrytych eksperymentów, niemożliwych rzeczywistości i prawdy kryjącej się za tym wszystkim.
Drugą nowością jest The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, czyli odświeżona wersja RPG akcji science fiction od Obsidian Entertainment. Edycja zawiera podstawową wersję gry oraz dwa dodatki fabularne – Peril on Gorgon i Murder on Eridanos. Produkcja będzie dostępna dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Premium.
Po niespokojnej podróży statkiem z kolonistami na krańce galaktyki, budzisz się o kilka dekad później i trafisz w sam środek spisku zagrażającego kolonii. Poznaj różne planety i lokacje Halcyonu, w tym tajemniczą asteroidę Gorgon i zachwycające destylarnie na Erydanie. Odkrywając najdalsze zakątki kosmosu i spotykając różne frakcje żądne władzy, będziesz decydować o tym, jak rozwinie się ta historia.
