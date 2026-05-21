Kolejny tytuł debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Sci-fi shooter w abonamecie Microsoftu

Luna Abyss – bullet-hell i platformówka w klimacie science-fiction
Nowa gra studia Bonsai Collective łączy elementy dynamicznego shootera, platformówki oraz mechanik bullet-hell. Akcja osadzona została w futurystycznym świecie na tajemniczym księżycu, gdzie gracze wcielą się w więźniarkę badającą mroczną otchłań i odkrywającą sekrety ukryte głęboko pod powierzchnią.
Podczas rozgrywki w Lune Abyss zobaczymy intensywne starcia oraz mocno stylizowaną oprawę audiowizualną inspirowaną science fiction i psychologicznym horrorem. Gra od momentu pierwszych prezentacji zwracała uwagę klimatycznym designem oraz nietypowym połączeniem eksploracji i wymagających walk.
Jesteś więźniem skazanym na eksplorację opuszczonej megastruktury, rozciągającej się głęboko pod powierzchnią księżyca-mimika, Luny. Twoim zadaniem jest odzyskanie zapomnianej technologii z Otchłani oraz zaginionej kolonii, którą pochłonęła. Każdy twój ruch będzie nadzorowany przez sztuczną strażniczkę o imieniu Aylin.
Te wielowiekowe ruiny tętnią szalonymi echami, sugerującymi tajemnice niegdyś kwitnącego miasta Greymont i jego strasznego losu. Plaga. Dogmaty Wszechojca. Chór Kolektywu. Głosy Otchłani wzywają cię; szepczą dziwne wiadomości...
