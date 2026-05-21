Kolejny tytuł debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Sci-fi shooter w abonamecie Microsoftu

Mikołaj Berlik
2026/05/21 11:15
Microsoft rozszerza bibliotekę Game Pass o kolejną premierę.

Zgodnie z listą, że jeszcze dziś wieczorem do Xbox Game Pass trafi Luna Abyss. Produkcja będzie dostępna na Xbox Series X/S, PC oraz w chmurze dla subskrybentów Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Tym razem abonenci otrzymają mroczną produkcję science-fiction od niezależnego studia Bonsai Collective.

Luna Abyss – bullet-hell i platformówka w klimacie science-fiction

Nowa gra studia Bonsai Collective łączy elementy dynamicznego shootera, platformówki oraz mechanik bullet-hell. Akcja osadzona została w futurystycznym świecie na tajemniczym księżycu, gdzie gracze wcielą się w więźniarkę badającą mroczną otchłań i odkrywającą sekrety ukryte głęboko pod powierzchnią.

Podczas rozgrywki w Lune Abyss zobaczymy intensywne starcia oraz mocno stylizowaną oprawę audiowizualną inspirowaną science fiction i psychologicznym horrorem. Gra od momentu pierwszych prezentacji zwracała uwagę klimatycznym designem oraz nietypowym połączeniem eksploracji i wymagających walk.

Jesteś więźniem skazanym na eksplorację opuszczonej megastruktury, rozciągającej się głęboko pod powierzchnią księżyca-mimika, Luny. Twoim zadaniem jest odzyskanie zapomnianej technologii z Otchłani oraz zaginionej kolonii, którą pochłonęła. Każdy twój ruch będzie nadzorowany przez sztuczną strażniczkę o imieniu Aylin.

Te wielowiekowe ruiny tętnią szalonymi echami, sugerującymi tajemnice niegdyś kwitnącego miasta Greymont i jego strasznego losu. Plaga. Dogmaty Wszechojca. Chór Kolektywu. Głosy Otchłani wzywają cię; szepczą dziwne wiadomości...

Wiemy również, że do 31 maja z oferty Xbox Game Pass zniknie kilka produkcji. Będą to:

  • Against the Storm
  • Crypt Custodian
  • Metaphor: ReFantazio
  • Persona 4 Golden
  • Spray Paint Simulator

