Kolejny tytuł debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Sci-fi shooter w abonamecie Microsoftu

Zgodnie z listą, że jeszcze dziś wieczorem do Xbox Game Pass trafi Luna Abyss. Produkcja będzie dostępna na Xbox Series X/S, PC oraz w chmurze dla subskrybentów Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Tym razem abonenci otrzymają mroczną produkcję science-fiction od niezależnego studia Bonsai Collective.

Luna Abyss – bullet-hell i platformówka w klimacie science-fiction

Nowa gra studia Bonsai Collective łączy elementy dynamicznego shootera, platformówki oraz mechanik bullet-hell. Akcja osadzona została w futurystycznym świecie na tajemniczym księżycu, gdzie gracze wcielą się w więźniarkę badającą mroczną otchłań i odkrywającą sekrety ukryte głęboko pod powierzchnią.