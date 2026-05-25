Nowy James Bond z preloadem tylko na PS5. PC i Xbox obejdą się smakiem

Premiera 007 First Light już dosłownie za chwilę. Wszyscy fani Jamesa Bonda będą mogli zanurzyć się w rozgrywce, by poznać początki słynnego brytyjskiego agenta.

Jako że gra ukaże się za chwilę, zapowiedziano procedurę preloadu. Aczkolwiek nie dla wszystkich…

Preload 007 First Light nie dla wszystkich

Macie komputer osoby albo konsolę Xbox Series X/S? Cóż, wy będziecie musieli obejść się smakiem, bo możliwość wcześniejszego pobrania 007 First Light udostępniona została jedynie na PlayStation 5. A warto przypomnieć, że nowa produkcja IO Interactive będzie wymagać 80 gigabajtów przestrzeni dyskowej. Gracze z wolniejszymi łączami z pewnością nie będą więc zadowoleni, bo najwyraźniej nawet w momencie otrzymania dostępu do gry, będą musieli poczekać kilka godzin, by móc rozpocząć zabawę. W tym samym czasie społeczność konsoli Sony będzie mogła już zapoznawać się z tym, co na 27 maja przygotowali dla nas twórcy Hitmana.