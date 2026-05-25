Nowy James Bond z preloadem tylko na PS5. PC i Xbox obejdą się smakiem

Maciej Petryszyn
2026/05/25 18:00
Premiera 007 First Light już dosłownie za chwilę. Wszyscy fani Jamesa Bonda będą mogli zanurzyć się w rozgrywce, by poznać początki słynnego brytyjskiego agenta.

Jako że gra ukaże się za chwilę, zapowiedziano procedurę preloadu. Aczkolwiek nie dla wszystkich…

007 First Light
Preload 007 First Light nie dla wszystkich

Macie komputer osoby albo konsolę Xbox Series X/S? Cóż, wy będziecie musieli obejść się smakiem, bo możliwość wcześniejszego pobrania 007 First Light udostępniona została jedynie na PlayStation 5. A warto przypomnieć, że nowa produkcja IO Interactive będzie wymagać 80 gigabajtów przestrzeni dyskowej. Gracze z wolniejszymi łączami z pewnością nie będą więc zadowoleni, bo najwyraźniej nawet w momencie otrzymania dostępu do gry, będą musieli poczekać kilka godzin, by móc rozpocząć zabawę. W tym samym czasie społeczność konsoli Sony będzie mogła już zapoznawać się z tym, co na 27 maja przygotowali dla nas twórcy Hitmana.

Ogłosił to, Arti_IOI, przedstawiciel studia tworzącego grę na poświęconym jej subreddicie:

Cześć wszystkim. Niestety muszę potwierdzić, że gra 007 First Light nie otrzyma opcji wcześniejszego pobierania na Steamie i Xboksie. Najwcześniejszy moment, w którym będzie można pobrać grę na Steamie i Xboksie, będzie powiązany z oficjalną godziną premiery. PlayStation będzie jedyną platformą z dostępną funkcją pre-loadu, ponieważ jest to tam obowiązkowy wymóg. Wiem, że część z Was miała nadzieję na pobranie gry przed premierą i przepraszam za mało konkretną komunikację w tej sprawie.

Nie podano oficjalnej przyczyny takiej właśnie decyzji. Niemniej najbardziej prawdopodobne, że studio zwyczajnie boi się przedwczesnego wycieku, jaki miał np. miejsce ostatnio w przypadku Forza Horizon 6 i LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Niemniej na wspomnianym subreddicie nie brakuje komentarzy ze strony graczy rozczarowanych takim postępowaniem IO Interactive. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy studio naraża się społeczności. Wszak dopiero co pomstowano na IOI z powodu ukrywania faktu implementacji kłopotliwego DRM-u Denuvo.

Źródło:https://wccftech.com/007-first-light-skips-pre-load-steam-xbox-playstation-5-only/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

