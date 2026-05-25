Nowy James Bond z preloadem tylko na PS5. PC i Xbox obejdą się smakiem

Premiera 007 First Light już dosłownie za chwilę. Wszyscy fani Jamesa Bonda będą mogli zanurzyć się w rozgrywce, by poznać początki słynnego brytyjskiego agenta.
Jako że gra ukaże się za chwilę, zapowiedziano procedurę preloadu. Aczkolwiek nie dla wszystkich…
Preload 007 First Light nie dla wszystkich
Macie komputer osoby albo konsolę Xbox Series X/S? Cóż, wy będziecie musieli obejść się smakiem, bo możliwość wcześniejszego pobrania 007 First Light udostępniona została jedynie na PlayStation 5. A warto przypomnieć, że nowa produkcja IO Interactive będzie wymagać 80 gigabajtów przestrzeni dyskowej. Gracze z wolniejszymi łączami z pewnością nie będą więc zadowoleni, bo najwyraźniej nawet w momencie otrzymania dostępu do gry, będą musieli poczekać kilka godzin, by móc rozpocząć zabawę. W tym samym czasie społeczność konsoli Sony będzie mogła już zapoznawać się z tym, co na 27 maja przygotowali dla nas twórcy Hitmana.
Ogłosił to, Arti_IOI, przedstawiciel studia tworzącego grę na poświęconym jej subreddicie:
Cześć wszystkim. Niestety muszę potwierdzić, że gra 007 First Light nie otrzyma opcji wcześniejszego pobierania na Steamie i Xboksie. Najwcześniejszy moment, w którym będzie można pobrać grę na Steamie i Xboksie, będzie powiązany z oficjalną godziną premiery. PlayStation będzie jedyną platformą z dostępną funkcją pre-loadu, ponieważ jest to tam obowiązkowy wymóg. Wiem, że część z Was miała nadzieję na pobranie gry przed premierą i przepraszam za mało konkretną komunikację w tej sprawie.
