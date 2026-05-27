EA po cichu wycofało ze sprzedaży 15-letniego klasyka. Tej gry już nie kupicie

Nie podano, dlaczego gra została usunięta ze sprzedaży.

Bez żadnej zapowiedzi i bez ostrzeżenia ze strony Electronic Arts ze sprzedaży zniknęło The Sims Medieval, czyli jeden z najbardziej nietypowych i jednocześnie najlepiej wspominanych spin-offów serii The Sims. Produkcja z 2011 roku nie jest już dostępna do kupienia w sklepie EA, co oznacza, że nowi gracze stracili ostatnią cyfrową możliwość zdobycia tego tytułu. The Sims Medieval usunięte ze sprzedaży przez Electronic Arts The Sims Medieval było średniowieczną odsłoną popularnego cyklu symulatorów życia. Gra pozwalała zarządzać królestwem, rozwijać bohaterów i wykonywać zadania fabularne osadzone w realiach fantasy inspirowanych średniowieczem. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej kreatywnych eksperymentów EA z marką The Sims.

Choć produkcja zebrała mieszane opinie w momencie premiery, z biegiem lat zyskała status kultowej. Gracze doceniali przede wszystkim unikalny klimat, humor oraz odejście od klasycznej formuły znanej z głównych odsłon serii. Co ciekawe, The Sims Medieval otrzymało tylko jedno większe rozszerzenie. Dodatek Piraci i bogaci zadebiutował jeszcze w 2011 roku, a później EA praktycznie zakończyło rozwój gry. Produkcja nie otrzymywała kolejnych aktualizacji ani większego wsparcia technicznego. Pierwsze problemy z dostępnością pojawiły się już wiele lat temu. Tytuł został usunięty ze Steama w 2016 roku, czyli zaledwie pięć lat po premierze. Do niedawna grę można było jednak kupić poprzez aplikację EA. Teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ karta produktu nadal istnieje, ale sam zakup jest już niemożliwy. Gra została oznaczona jako niedostępna.

Na ten moment Electronic Arts nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu wyjaśniającego decyzję o wycofaniu The Sims Medieval ze sprzedaży. Możliwe, że powodem są problemy z kompatybilnością na współczesnych komputerach oraz brak dalszego wsparcia technicznego. Niektórzy zwracają jednak uwagę na interesujący zbieg okoliczności. Niedawno do The Sims 4 trafiło rozszerzenie inspirowane motywami królewskimi i dynastycznymi. Wielu fanów zauważyło podobieństwa do rozwiązań znanych właśnie z The Sims Medieval. Pojawiły się więc spekulacje, że EA mogło nie chcieć konkurowania nowego dodatku ze starszym, ale nadal cenionym spin-offem. Część społeczności liczy także na bardziej optymistyczny scenariusz. Według fanowskich teorii usunięcie gry ze sprzedaży mogłoby być przygotowaniem gruntu pod remake lub odświeżoną wersję The Sims Medieval. Obecnie osoby posiadające grę w swojej bibliotece nadal mogą ją pobrać i uruchomić. Nowi gracze nie mają już jednak możliwości cyfrowego zakupu produkcji. Jedyną opcją pozostaje znalezienie fizycznego wydania, które z roku na rok staje się coraz trudniejsze do zdobycia.

