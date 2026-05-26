Wyciekła data premiery Resonance: A Plague Tale Legacy

Średniowieczna przygoda może zadebiutować szybciej, niż sądziliśmy.

Wygląda na to, że gracze mogą już znać datę premiery Resonance: A Plague Tale Legacy. Nowa odsłona cenionej serii ma trafić na rynek jeszcze tego lata. Poznaliśmy dokładną datę premiery, ale to jeszcze nie jest oficjalna informacja. Resonance: A Plague Tale Legacy – w grę zagramy jeszcze tego lata Resonance: A Plague Tale Legacy to jedna z bardziej wyczekiwanych gier przygodowych najbliższych miesięcy. Studio Asobo Studio do tej pory unikało jednak podania konkretnej daty premiery i ograniczało się jedynie do zapowiedzi debiutu w 2026 roku. Teraz mogło dojść do przypadkowego ujawnienia terminu wydania gry.

Według informacji, które podłapano w australijskim oddziale sklepu Amazona, Resonance: A Plague Tale Legacy ma zadebiutować 27 sierpnia. Wpis szybko zwrócił uwagę graczy śledzących nadchodzące premiery. Oczywiście nadal nie można traktować tej daty jako oficjalnie potwierdzonej. Warto jednak pamiętać, że podobne wycieki ze sklepów internetowych bardzo często okazują się prawdziwe — szczególnie gdy pojawiają się tuż przed dużymi wydarzeniami branżowymi. A tych w najbliższych dniach zdecydowanie nie zabraknie. Przed nami między innymi Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, oraz State of Play. Wielu graczy zakłada więc, że właśnie podczas jednego z tych pokazów twórcy oficjalnie ujawnią datę premiery.

Warto przypomnieć, że nowa odsłona serii pozwoli wcielić się w Sophię — postać znaną fanom z wcześniejszych części. Tym razem akcja ma rozgrywać się 15 lat przed wydarzeniami z A Plague Tale: Requiem. Bohaterka będzie próbowała odkryć tajemnice swojej przeszłości, a twórcy zapowiadają połączenie walki, eksploracji oraz motywów mitologicznych z bardziej filmową narracją. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. Produkcja ma otrzymać polską lokalizację w postaci napisów. Sama seria A Plague Tale od lat pozostaje jedną z ciekawszych marek w segmencie przygodowych gier akcji. Cykl zdobył popularność dzięki mrocznemu średniowiecznemu klimatowi, emocjonalnej historii oraz nietypowemu połączeniu skradania, survivalu i motywu plagi szczurów pustoszącej XIV-wieczną Francję. Szczególnie A Plague Tale: Requiem zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy i krytyków, umacniając pozycję marki jako jednej z bardziej filmowych serii ostatnich lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










