Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass bez hitu Rockstar Games. Gracze nie będą zadowoleni

Maciej Petryszyn
2026/04/02 16:20
0
0

Taka uroda abonamentów, że czasami gry są do nich dodawane, a czasami usuwane. A skoro o usuwaniu mowa...

Abonenci Xbox Game Pass będą musieli pogodzić się z tym, że w połowie miesiąca z ich bibliotek znikną kolejne produkcje. W tym prawdziwy hit przez duże H.

Grand Theft Auto 5 zniknie z Xbox Game Pass

Od 15 kwietnia w ramach Xbox Game Pass nie zagramy już w Grand Theft Auto 5 – tyczy się to zarówno wersji Legacy, jak i Enhanced. Produkcja Rockstar Games to prawdziwy fenomen, który jako jedna z niewielu gier zdołał oprzeć się upływowi czasu. Zamiast tego GTA 5 otrzymywało wersje aż na trzy kolejne generacje konsol – w przypadku sprzętu od Microsoftu bawić mogli się więc zarówno posiadacze wysłużonego Xbox 360, jak i Xbox One oraz rządzącego obecnie Xbox Series X/S. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, gdy ostatnie jak dotychczas Grand Theft Auto wypada z Game Passa. W przeszłości zdarzało się to już wielokrotnie, aczkolwiek od połowy kwietnia 2015 tytuł ponownie był częścią abonamentu.

GramTV przedstawia:

Niemniej to tylko jedna z w sumie 5 gier, które w tym miesiącu znikają z Xbox Game Pass. Kolejne 3 w bibliotece znajdowały się przez ostatnie 2 lata, tj. od 2024 roku. Mowa tutaj m.in. Ashen, czyli soulslike’u stworzonym przez studio z dalekiej Nowej Zelandii. Za mniej niż 2 tygodnie posiadacze aktywnego Game Passa nie zagrają już też w japońskiego RPG-a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes oraz kosmiczne Terra Invicta. Najkrócej w abonamencie wytrwał ostatni z usuniętych w tym miesiącu tytułów, czyli My Little Pony: Zagadka Zefirowych Wzgórz – pozycja o słodkich kucykach w XGP pojawiła się w styczniu tego roku.

Podsumowując, 15 kwietnia z Xbox Game Pass wypadną:

Dla odmiany, warto zaznaczyć, że dopiero co do składu Xbox Game Pass trafiły dwie nowe produkcje. Ponadto niewykluczone, że już niedługo gracze otrzymają od Microsoftu nową tańszą opcję, jeżeli chodzi o wersje dostępnych abonamentów. Nie można także pominąć plotek o rzekomym łączonym abonamencie Xboxa i Netflixa.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18855-five-games-are-leaving-game-pass-this-month-including-gta-v

Tagi:

News
Microsoft
GTA V
Grand Theft Auto V
GTA 5
Grand Theft Auto 5
abonament
Xbox Game Pass
Xbox
Ashen
Terra Invicta
Xbox Series X
Xbox Series S
Game Pass
My Little Pony
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112