Xbox Game Pass bez hitu Rockstar Games. Gracze nie będą zadowoleni

Taka uroda abonamentów, że czasami gry są do nich dodawane, a czasami usuwane. A skoro o usuwaniu mowa...

Abonenci Xbox Game Pass będą musieli pogodzić się z tym, że w połowie miesiąca z ich bibliotek znikną kolejne produkcje. W tym prawdziwy hit przez duże H.

Grand Theft Auto 5 zniknie z Xbox Game Pass

Od 15 kwietnia w ramach Xbox Game Pass nie zagramy już w Grand Theft Auto 5 – tyczy się to zarówno wersji Legacy, jak i Enhanced. Produkcja Rockstar Games to prawdziwy fenomen, który jako jedna z niewielu gier zdołał oprzeć się upływowi czasu. Zamiast tego GTA 5 otrzymywało wersje aż na trzy kolejne generacje konsol – w przypadku sprzętu od Microsoftu bawić mogli się więc zarówno posiadacze wysłużonego Xbox 360, jak i Xbox One oraz rządzącego obecnie Xbox Series X/S. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, gdy ostatnie jak dotychczas Grand Theft Auto wypada z Game Passa. W przeszłości zdarzało się to już wielokrotnie, aczkolwiek od połowy kwietnia 2015 tytuł ponownie był częścią abonamentu.