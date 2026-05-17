Zaloguj się lub Zarejestruj

Pochwalił się twórcom, że spiracił ich tytuł. Reakcja mogła być tylko jedna

Mikołaj Berlik
2026/05/17 12:00
0
0

Fan Subnautica 2 poprosił deweloperów o pomoc posiadając nielegalną kopię gry.

Deweloper Subnautica 2 nie ukrywa frustracji związanej z pirackimi kopiami gry. Anthony Gallegos przyznał jednak, że bardziej od samego piractwa irytuje go chwalenie się nielegalnym dostępem do produkcji i proszenie twórców o pomoc techniczną.

Subnautica 2
Subnautica 2

Subnautica 2 – twórca komentuje piractwo

Premiera Subnautica 2 okazała się ogromnym sukcesem dla studia Unknown Worlds. Produkcja sprzedała się w milionach egzemplarzy w błyskawicznym tempie, ale jeszcze przed startem wczesnego dostępu do sieci trafiły nieoficjalne buildy gry. Część graczy zaczęła korzystać z nich jeszcze przed premierą. Anthony Gallegos opublikował wiadomość na oficjalnym Discordzie gry, w której odniósł się do całej sytuacji. Deweloper przyznał, że zdaje sobie sprawę z istnienia pirackich wersji i wie, że „piraci zrobią swoje”. Jednocześnie podkreślił, że zdecydowanie wolałby, aby gracze kupili tytuł legalnie, sprawdzili go przez godzinę i ewentualnie skorzystali ze zwrotu, zamiast pobierać go nielegalnie.

Największe emocje wzbudziła jednak sytuacja opisana przez serwis RespawnFirst. Jeden z użytkowników korzystających z wykradzionej wersji gry miał zgłosić się na oficjalny serwer Discord po pomoc techniczną jeszcze przed premierą. Gallegos odpowiedział mu bardzo dosadnie, dziękując ironicznie za piracenie projektu, nad którym zespół pracował przez lata.

GramTV przedstawia:

Twórca przyznał również, że bardziej od samego piractwa irytują go osoby, które publicznie chwalą się nielegalnym dostępem do gry przed premierą. Odniósł się też do komentarzy sugerujących, że deweloperzy są milionerami dzięki sukcesowi marki. Jak sam stwierdził, nadal wynajmuje mieszkanie i nie jest właścicielem domu.

Mimo problemów związanych z wyciekami i pirackimi kopiami start Subnautica 2 okazał się ogromnym sukcesem.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival/subnautica-2-dev-knows-pirates-are-gonna-do-their-thing-but-would-rather-people-play-for-an-hour-and-return-it-than-go-play-it-illicitly/

Tagi:

News
PC
wczesny dostęp
Unknown Worlds Entertainment
Subnautica
Xbox Series X
Xbox Series S
Subnautica 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112