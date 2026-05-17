Pochwalił się twórcom, że spiracił ich tytuł. Reakcja mogła być tylko jedna

Deweloper Subnautica 2 nie ukrywa frustracji związanej z pirackimi kopiami gry. Anthony Gallegos przyznał jednak, że bardziej od samego piractwa irytuje go chwalenie się nielegalnym dostępem do produkcji i proszenie twórców o pomoc techniczną.

Subnautica 2 – twórca komentuje piractwo

Premiera Subnautica 2 okazała się ogromnym sukcesem dla studia Unknown Worlds. Produkcja sprzedała się w milionach egzemplarzy w błyskawicznym tempie, ale jeszcze przed startem wczesnego dostępu do sieci trafiły nieoficjalne buildy gry. Część graczy zaczęła korzystać z nich jeszcze przed premierą. Anthony Gallegos opublikował wiadomość na oficjalnym Discordzie gry, w której odniósł się do całej sytuacji. Deweloper przyznał, że zdaje sobie sprawę z istnienia pirackich wersji i wie, że „piraci zrobią swoje”. Jednocześnie podkreślił, że zdecydowanie wolałby, aby gracze kupili tytuł legalnie, sprawdzili go przez godzinę i ewentualnie skorzystali ze zwrotu, zamiast pobierać go nielegalnie.