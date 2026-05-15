Borderlands 4 szykuje potężnych bossów rajdowych. Aktualizacja 1.7 doda wyjątkowy duet przeciwników

Twórcy Borderlands 4 ujawnili kolejne szczegóły dużej aktualizacji 1.7. Największą atrakcją patcha mają być nowi bossowie rajdowi stworzeni z myślą o endgame’owych buildach.

Mechanika walki ma opierać się na współpracy obu przeciwników. The Subjugator będzie atakował gracza z dystansu, unosząc się nad areną, podczas gdy Thol the Invincible przejmie rolę agresywnego wojownika walczącego bezpośrednio na froncie. Najciekawszy element pojawi się jednak po pokonaniu jednego z bossów . Śmierć partnera ma wzmacniać drugiego przeciwnika, odblokowując mu nowe ataki i znacząco zwiększając jego siłę. Oznacza to, że gracze będą musieli dobrze przemyśleć kolejność eliminacji oraz odpowiedni moment zadawania obrażeń.

Borderlands 4 jeszcze w tym miesiącu otrzyma darmową aktualizację, która wprowadzi nową wymagającą walkę inspirowaną klasycznymi duetami bossów znanymi z innych gier akcji. Gearbox zapowiada starcie z dwoma przepotężnymi przeciwnikami .

Nowi przeciwnicy zostali przygotowani z myślą o najbardziej zaawansowanych buildach endgame’owych, dlatego walka ma należeć do najtrudniejszych aktywności dostępnych obecnie w grze.

Pokonanie rajdowego duetu ma zapewnić dostęp do nowych nagród i unikalnych nagród. Gearbox nie ujawnił jeszcze pełnej listy przedmiotów, ale zapowiada dodatkową zawartość oraz inne zmiany, które pojawią się wraz z patchem 1.7. Część graczy już porównuje nową walkę do legendarnych pojedynków z Dark Souls, szczególnie starcia z Ornsteinem i Smoughem czy Demon Princes. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Borderlands 4 może otrzymać jedną z najbardziej pamiętnych walk w historii serii.