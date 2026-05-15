Borderlands 4 szykuje potężnych bossów rajdowych. Aktualizacja 1.7 doda wyjątkowy duet przeciwników

Borderlands 4 – bossowie będą wzmacniać się po śmierci partnera
Mechanika walki ma opierać się na współpracy obu przeciwników. The Subjugator będzie atakował gracza z dystansu, unosząc się nad areną, podczas gdy Thol the Invincible przejmie rolę agresywnego wojownika walczącego bezpośrednio na froncie. Najciekawszy element pojawi się jednak po pokonaniu jednego z bossów. Śmierć partnera ma wzmacniać drugiego przeciwnika, odblokowując mu nowe ataki i znacząco zwiększając jego siłę. Oznacza to, że gracze będą musieli dobrze przemyśleć kolejność eliminacji oraz odpowiedni moment zadawania obrażeń.
Nowi przeciwnicy zostali przygotowani z myślą o najbardziej zaawansowanych buildach endgame’owych, dlatego walka ma należeć do najtrudniejszych aktywności dostępnych obecnie w grze.
Pokonanie rajdowego duetu ma zapewnić dostęp do nowych nagród i unikalnych nagród. Gearbox nie ujawnił jeszcze pełnej listy przedmiotów, ale zapowiada dodatkową zawartość oraz inne zmiany, które pojawią się wraz z patchem 1.7. Część graczy już porównuje nową walkę do legendarnych pojedynków z Dark Souls, szczególnie starcia z Ornsteinem i Smoughem czy Demon Princes. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Borderlands 4 może otrzymać jedną z najbardziej pamiętnych walk w historii serii.
Subjugator i Thol Niezwyciężony marnieją w służbie Strażnika Czasu. Od wieków spędzają czas w odosobnieniu na wyspie u wybrzeży Fadefields, czekając na pojawienie się godnego przeciwnika.
Kiedy po raz pierwszy rozpoczniesz tę walkę, będziesz musiał zmierzyć się z unoszącym się w powietrzu Subjugatorem i potężnym Tholem w pojedynku drużynowym. Będą na zmianę atakować cię, a następnie połączy się, by wykonać śmiertelny podwójny atak.
Jednak gdy pierwszy z nich upadnie, bitwa dopiero się rozpocznie.
Wyeliminowanie jednego z bossów wzmocni ocalałego, a oni wycofają się do swojej siedziby, gdzie osiągną pełną moc. Każda z wzniesionych form bossów ma inne umiejętności, z którymi trzeba się zmierzyć, ale bez względu na to, z kim walczysz, będzie to pojedynek na śmierć i życie.
