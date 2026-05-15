Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 szykuje potężnych bossów rajdowych. Aktualizacja 1.7 doda wyjątkowy duet przeciwników

Mikołaj Berlik
2026/05/15 13:00
0
0

Twórcy Borderlands 4 ujawnili kolejne szczegóły dużej aktualizacji 1.7. Największą atrakcją patcha mają być nowi bossowie rajdowi stworzeni z myślą o endgame’owych buildach.

Borderlands 4 jeszcze w tym miesiącu otrzyma darmową aktualizację, która wprowadzi nową wymagającą walkę inspirowaną klasycznymi duetami bossów znanymi z innych gier akcji. Gearbox zapowiada starcie z dwoma przepotężnymi przeciwnikami.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – bossowie będą wzmacniać się po śmierci partnera

Mechanika walki ma opierać się na współpracy obu przeciwników. The Subjugator będzie atakował gracza z dystansu, unosząc się nad areną, podczas gdy Thol the Invincible przejmie rolę agresywnego wojownika walczącego bezpośrednio na froncie. Najciekawszy element pojawi się jednak po pokonaniu jednego z bossów. Śmierć partnera ma wzmacniać drugiego przeciwnika, odblokowując mu nowe ataki i znacząco zwiększając jego siłę. Oznacza to, że gracze będą musieli dobrze przemyśleć kolejność eliminacji oraz odpowiedni moment zadawania obrażeń.

Nowi przeciwnicy zostali przygotowani z myślą o najbardziej zaawansowanych buildach endgame’owych, dlatego walka ma należeć do najtrudniejszych aktywności dostępnych obecnie w grze.

Pokonanie rajdowego duetu ma zapewnić dostęp do nowych nagród i unikalnych nagród. Gearbox nie ujawnił jeszcze pełnej listy przedmiotów, ale zapowiada dodatkową zawartość oraz inne zmiany, które pojawią się wraz z patchem 1.7. Część graczy już porównuje nową walkę do legendarnych pojedynków z Dark Souls, szczególnie starcia z Ornsteinem i Smoughem czy Demon Princes. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Borderlands 4 może otrzymać jedną z najbardziej pamiętnych walk w historii serii.

Subjugator i Thol Niezwyciężony marnieją w służbie Strażnika Czasu. Od wieków spędzają czas w odosobnieniu na wyspie u wybrzeży Fadefields, czekając na pojawienie się godnego przeciwnika.

Kiedy po raz pierwszy rozpoczniesz tę walkę, będziesz musiał zmierzyć się z unoszącym się w powietrzu Subjugatorem i potężnym Tholem w pojedynku drużynowym. Będą na zmianę atakować cię, a następnie połączy się, by wykonać śmiertelny podwójny atak.

Jednak gdy pierwszy z nich upadnie, bitwa dopiero się rozpocznie.

Wyeliminowanie jednego z bossów wzmocni ocalałego, a oni wycofają się do swojej siedziby, gdzie osiągną pełną moc. Każda z wzniesionych form bossów ma inne umiejętności, z którymi trzeba się zmierzyć, ale bez względu na to, z kim walczysz, będzie to pojedynek na śmierć i życie.

GramTV przedstawia:

Borderlands 4 sprawdzimy na PC, PlayStation 5 i Xbos Series X/S. Na wersję na Nintendo Switch 2 przyjdzie nam jeszcze poczekać – ostatnio usłyszeliśmy o opóźnieniu premiery.

Źródło:https://gamingbolt.com/borderlands-4s-details-new-raid-bosses-and-rewards-coming-in-this-months-free-update

Tagi:

News
PC
Gearbox Software
Gearbox
Borderlands
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Borderlands 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112