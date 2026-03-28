Nowy, tańszy Xbox Game Pass na horyzoncie? W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły

Plotki mówią o abonamencie skupionym na starszych grach – to może być odpowiedź na rosnące ceny.

Wygląda na to, że Microsoft może szykować dla nas jakąś niespodziankę. W tym wypadku jest to kolejna zmianę w usłudze Xbox Game Pass. Spokojnie, to nie jest news o kolejnym wzroście cen. Wręcz przeciwnie. W sieci pojawiły się doniesienia o nowym wariancie abonamentu, który miałby być skierowany do graczy szukających tańszej alternatywy dla obecnych planów. Xbox Game Pass – Microsoft szykuje nowy, tańszy wariant? Według nieoficjalnych informacji odkrytych przez użytkownika Better xCloud, w kodzie usługi pojawiła się nazwa TRITON. Najwyraźniej mowa w tym wypadku o nowym poziomie subskrypcji, skupionym przede wszystkim na starszych produkcjach należących do studiów Microsoftu. Wśród tytułów, które mają być powiązane z tym wariantem, wymienia się m.in. DOOM Eternal, Ori and the Blind Forest czy Halo 5: Guardians.

Miejcie jednak dystans do tej informacji. Na ten moment nie ma żadnego oficjalnego je potwierdzenia, ale sam pomysł wydaje się logiczny. W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o rosnących kosztach subskrypcji – szczególnie po podwyżce ceny pakietu Ultimate. Nowy, tańszy próg mógłby być sposobem na przyciągnięcie graczy, którzy nie są zainteresowani premierami w dniu debiutu, a chcą po prostu mieć dostęp do sprawdzonych tytułów. Taki model miałby jeszcze jedną zaletę – ograniczenie kosztów po stronie Microsoftu. Skupienie się na grach first-party oznacza brak konieczności płacenia zewnętrznym wydawcom za obecność ich produkcji w usłudze, co mogłoby przełożyć się na niższą cenę abonamentu. Pojawiają się też spekulacje, że właśnie taki wariant Game Passa mógłby w przyszłości trafić na inne platformy, jak konsole Sony czy Nintendo. W praktyce jednak to wciąż odległy scenariusz, bo takie rozwiązanie mogłoby uderzyć w sprzedaż gier na tych systemach.

GramTV przedstawia:

Na razie pozostaje czekać na oficjalne informacje. Jeśli jednak przecieki się potwierdzą, Xbox może w końcu zaproponować coś dla graczy, którzy do tej pory omijali usługę ze względu na jej cenę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










