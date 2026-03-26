Game Pass z dwiema nowymi grami. Debiutująca strategia oraz gra niespodzianka od Microsoftu

Dzisiaj w Game Passie znajdziemy dwie nowe gry. Zgodnie z udostępnioną wcześniej listą pojawi się Nova Roma, a także ujawnione kilka dni temu Easy Delivery Co. Przypomnijmy, że dzień wcześniej otrzymaliśmy w ramach abonamentu Like a Dragon: Infinite Wealth.

Z okazji dzisiejszej premiery konsolowej, Sam Cameron – twórca odpowiedzialny za Easy Delivery Co. – sprawił graczom niemały prezent. Tytuł, mocno inspirowany estetyką i klimatem gier z epoki pierwszego PlayStation, trafił właśnie do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass. To typowy „shadow drop”, czyli udostępnienie gry w abonamencie bez wcześniejszych oficjalnych ogłoszeń. Gra jest już dostępna na Xbox Series X/S, Xbox One, PC oraz Chmurze (Xbox Cloud Gaming).