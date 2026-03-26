Game Pass z dwiema nowymi grami. Debiutująca strategia oraz gra niespodzianka od Microsoftu

Z okazji dzisiejszej premiery konsolowej, Sam Cameron – twórca odpowiedzialny za Easy Delivery Co. – sprawił graczom niemały prezent. Tytuł, mocno inspirowany estetyką i klimatem gier z epoki pierwszego PlayStation, trafił właśnie do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass. To typowy „shadow drop”, czyli udostępnienie gry w abonamencie bez wcześniejszych oficjalnych ogłoszeń. Gra jest już dostępna na Xbox Series X/S, Xbox One, PC oraz Chmurze (Xbox Cloud Gaming).
Easy Delivery Co. to relaksująca gra o jeździe samochodem, w której nie ma żadnych tajemnic. Zostałeś zatrudniony jako kurier w niegdyś tętniącym życiem, malowniczym górskim miasteczku, które obecnie nęka nieprzyjazna pogoda. Realizuj dostawy i odkrywaj historie wcale nie tajemniczych mieszkańców miasta, zarabiając przy tym znacznie poniżej płacy minimalnej.
Drugą grą dostępną od dzisiaj w Xbox Game Pass jest Nova Roma. Tytuł stworzony przez Lion Shield oraz wydany przez Hooded Horse debiutuje dzisiaj wyłącznie na PC w ramach wczesnego dostępu. Z tego powodu strategia ekonomiczna osadzona w starożytnych czasach znajdzie się nie w Xbox Game Pass, a w Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
Gdy niegdyś potężne Imperium Rzymskie popada w upadek i rozkład, stajesz na czele niewielkiej grupy obywateli, którzy wyruszają w poszukiwaniu nowych ziem, mając nadzieję na zbudowanie Nova Roma – bastionu wszystkiego, co niegdyś było dobre w Imperium. Zaczynając od skromnej wioski, musisz zadowolić bogów, wznosząc okazałe świątynie, zaspokoić liczne potrzeby swoich obywateli i zbudować społeczeństwo, które przez kolejne tysiąclecia będzie budzić zazdrość całego świata.
