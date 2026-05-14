Koniec absurdalnych śmierci w Fortnite. Epic Games usuwa obrażenia od upadku, ale jest pewien haczyk

Twórcy rezygnują z klasycznych śmierci od obrażeń po upadku, choć gracze nadal będą surowo karani za błędy podczas walki.

Nowe informacje dotyczące Fortnite przekazał znany leaker HYPEX. Według jego doniesień Epic Games usuwa możliwość śmierci od obrażeń po upadku zarówno w standardowym Battle Royale, jak i trybie Zero Build.

Fortnite – upadki nie zabiją, ale i tak będzie bardzo źle

To jedna z najbardziej frustrujących mechanik obecnych w grze od lat. Wielu graczy zna sytuację, w której dobra seria eliminacji kończyła się nagle przez przypadkowy skok z klifu lub źle postawioną konstrukcję. Epic najwyraźniej uznał, że czas coś z tym zrobić. Zmiana nie oznacza jednak pełnego usunięcia konsekwencji upadków. Zamiast natychmiastowej śmierci postać ma wykonywać specjalną animację „splat”, po której przez chwilę pozostanie całkowicie bezbronna.