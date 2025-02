X-Meni najpierw zadebiutują w serialu, a dopiero później w filmie? Marvel pracuje nad nową produkcją o mutantach

Chociaż do zakończenia drugiej sagi MCU pozostały jeszcze ponad dwa lata, to Marvel już przygotowuje atrakcje dla widzów na sam początek trzeciej sagi. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że trzy superbohaterskie seriale zostały zawieszone, w tym oczekiwana Nova, ale nie oznacza to, że studio nie rozwija żadnych kolejnych seriali. Wręcz przeciwnie i jak przekazał dziennikarz Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic, studio zamierza stworzyć serialową ekranizację X-Menów.

X Academy to nowy projekt Marvela o mutantach

Według jego źródeł Marvel opracowuje X Academy, czyli pierwszy aktorski serial o mutantach, który znajduje się na wczesnym etapie planowania. Szczegóły tego projektu nie są znane, ale w komiksach członkowie X Academy zadebiutowali w zeszycie New X-Men #23 z 2006 roku. Zostali wprowadzeni jako nowa generacja mutantów, czyli uczniów szkoły Charlesa Xaviera. W oryginalnym składzie znaleźli się Anole, Armor, The Cuckoo Triplets, Dust, Elixir, Prodigy, Pixie oraz Rockslide, którzy jednak nie są znani szerokiej publiczności.