To oni zostaną nowymi X-Menami? Marvel stawia na młode gwiazdy

Trzecia saga MCU, która rozpocznie się po Avengers: Secret Wars, ma należeć do mutantów. Ostatnio pojawiły się informacje, że Marvel planuje wypuścić film o X-Menach jeszcze w 2027 roku. Zdjęcia miałyby rozpocząć się już w przyszłym roku, więc na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy odbyłyby się castingi do głównych ról. Chociaż nie znamy żadnych szczegółów produkcji o X-Menach, to według dziennikarza Jeffa Sneidera z The Insneider studio ma rozważać angaż wielu młodych gwiazd, którzy znani są z kinowych hitów, jak i głośnych seriali z popularnych platform streamingowych.

Marvel wybrał aktorów do ról w nowym filmie X-Men. Czy to oni wcielą się w popularnych mutantów?

Według informacji Sneidera Marvel chce powierzyć rolę Scotta Summersa, czyli Cyclopsa Harrisowi Dickinsonowi. Niedawno mogliśmy go oglądać u boku Nicole Kimdna w Babygirl, a wcześniej wystąpił w takich produkcjach, jak Blitz, Bracia ze stali, czy King's Man: Pierwsza misja.